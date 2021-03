Schrijfster Lale Gül ontvlucht ouderlijk huis

“Het was de enige uitweg,” zegt Gül over haar vertrek. De 23-jarige Gül debuteerde onlangs met haar roman Ik ga leven. In het werk levert ze kritiek op Turkse en islamistische tradities waarmee zij is opgegroeid. Vanwege dit boek en optredens daarover in talkshows werd de jonge schrijfster doelwit van intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media.

Kijk naar de dappere schrijfster Gül die wordt opgejaagd en bedreigd omdat ze de islam heeft verlaten. Een bewijs van een falende intergratie meneer Rutte, door u wordt Nederland dadelijk een grote achterbuurt. #eenvandaag #PVV #Wilders pic.twitter.com/4snzpgmcMs — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 maart 2021

Haar thuissituatie werd na de publicatie van het boek onhoudbaar, vertelde ze eerder in een interview in Trouw: “Mijn moeder zegt steeds dat ze zelfmoord gaat plegen door wat ik heb gedaan. En ze praat nu helemaal niet met me. Ik maak mijn eigen eten en ben de hele tijd in mijn eigen kamer. Mijn broertje vroeg mijn moeder waarom ze dat deed. Toen zei ze: “Ik ga niet praten met nestbevuilers, verraders of geloofsvijanden”.

“Mijn vaders collega’s zijn ook vrijwel allemaal moslim, en zij spreken hem aan op mijn boek. Hij vindt dat supervervelend, hij had de hele week trillende handen van de stress. Dat maakt mij kapot, hoe die mensen zo meedogenloos kunnen zijn.

Gül neemt nu tijdelijk haar intrek bij een kennis en heeft het contact met haar familie verbroken.

Lees ook:

Lale Gül groeide op in een streng-islamitisch gezin. ‘Nee, blijf, anders word je helemaal een hoer’

Lale Gül schreef de roman Ik ga leven, over opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Sindsdien is het ruzie bij haar thuis. ‘Ik kan m’n koffers wel pakken, maar dan heb ik geen verandering teweeggebracht.’