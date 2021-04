Schrappen avondklok pas aan de beurt na openen winkels en terrassen

Als er weer een sector opengaat, dan komen eerst de terrassen en winkels aan de beurt. Daarna wordt de avondklok geschrapt, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen in Den Haag.

Het kabinet staat onder grote druk om weer wat versoepelingen toe te staan, nu al bijna vier maanden strenge coronabeperkingen gelden.

Op zijn vroegst zouden versoepelingen mogelijk zijn per 21 april. Op zondag komen de betrokken ministers weer bijeen in het Catshuis om over de virussituatie te spreken. Dinsdag volgt een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Eventuele maatregelen of versoepelingen gaan een week later in, nadat de Tweede Kamer erover heeft kunnen vergaderen.

Testen om bezoek aan evenementen, musea en dierentuinen mogelijk te maken

Het plan om terrassen en winkels als eerste te heropenen ligt nu bij het Outbreak Management Team (OMT). Dat moet laten weten of opening verstandig is, gezien het risico op oplopende besmettingscijfers. Dinsdag maakte het kabinet al bekend dat het veel grootschaliger wil gaan testen, om bezoek aan evenementen, musea en dierentuinen mogelijk te maken.

Nu het kabinet discussieert over de volgorde van versoepelingen, valt niet uit te sluiten dat het dinsdag met een nieuwe ‘routekaart’ komt. Het kabinet kwam al twee keer eerder met dergelijke overzichten van aanstaande versoepelingen of verzwaringen, op aandringen van de Tweede Kamer. De volgorde op deze ‘routekaarten’ werd vervolgens zelden gevolgd, of slechts voor korte tijd. Ook werden de schema’s soms achteraf aangepast, als er toch een maatregel werd doorgevoerd die niet op de kaart stond. Zo kreeg het openen van de kappers en andere ‘contactberoepen’ pas een plekje op de meest recente routekaart nadat deze versoepeling was doorgevoerd.

De ziekenhuiscijfers zijn nog wel zorgelijk

De besmettingscijfers zijn op dit moment met grote onzekerheid omgeven, meldde het RIVM eerder deze week. Het aantal positieve testen nam afgelopen week voor het eerst in tijden weer af. De hoop van de virologen en het kabinet is dat de groepsimmuniteit – ontstaan door vaccinaties en doordat steeds meer mensen met het coronavirus besmet zijn geweest – de verspreiding van het virus remt. In dat geval zouden versoepelingen in zicht kunnen komen. De ziekenhuiscijfers zijn nog wel zorgelijk.

Kort voor de verkiezingen liet premier Rutte al weten dat de terrassen, winkels en het hoger onderwijs begin april mogelijk weer open konden. Wel moest het aantal ziekenhuisopnamen dit toelaten. Dat bleek niet het geval.

