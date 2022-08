Schoolspullen zijn voor steeds meer ouders niet meer te betalen

Een schoolagenda, mooi kaftpapier, boeken en misschien wel een nieuwe laptop: een nieuw schooljaar gaat vaak gepaard met een behoorlijke boodschappenlijst. Maar steeds meer ouders hebben moeite met het bekostigen van al die spullen, zeggen hulporganisaties.

Maandag berichtte Het Parool dat in Amsterdam het aantal aanvragen bij Leergeld Amsterdam ‘explosief’ is gegroeid. De stichting, die ouders helpt bij de aanschaf van schoolspullen, maar ook van bijvoorbeeld laptops en fietsen, heeft aan het begin van het schooljaar al zo’n 3000 aanvragen gekregen. Dat zijn er ongeveer net zoveel als in het hele voorgaande jaar.

De problemen beperken zich echter niet tot de hoofdstad, zegt Anne-Lieke Joosten, woordvoerder bij Leergeld Nederland. De organisatie bestaat uit 111 lokale stichtingen die overal in het land ouders helpen. “Een aantal afdelingen heeft al aan de bel getrokken omdat ze niet weten of ze iedereen wel kunnen helpen.”

Bodem van subsidiepot bereikt

Volgens Joosten is naast Amsterdam de nood groot in steden als Rotterdam en Arnhem. Leergeld hielp vorig jaar 130.000 kinderen met hun schoolspullen. Joosten verwacht een stijging van 15 procent dit jaar.

Leergeld helpt ouders op basis van hun besteedbaar inkomen in plaats van hun salarisstrookje. In 2017 kreeg de organisatie in het kader van het programma Alle kinderen doen mee 13 miljoen subsidie. Maar die pot wordt leger en leger. “De bodem raakt in zicht.”

De stijging van het aantal gezinnen met een gering inkomen in Nederland komt dus op een ongelukkig moment. “We hebben niet alles zien aankomen, zoals de hoge energiekosten.” Ouders kloppen het meest aan bij Leergeld voor een bijdrage voor laptops die vooral middelbare scholieren nodig hebben. Ook fietsen voor brugklassers om een nieuwe school te bereiken blijken vaak een onverwachte kostenpost waarvoor mensen hulp vragen.

Nieuwe armen

Ook het Armoedefonds, dat samenwerkt met Leergeld, ziet een toename. Het fonds verstrekt zogenoemde schoolspullenpassen, tegoedbonnen die alleen in bepaalde winkels worden geaccepteerd. Zo kunnen kinderen zelf kiezen wat voor schoolspullen ze krijgen. Het aantal aanvragen lag in 2022 op zo'n 18.500 tegen ongeveer 14.300 in 2020. Het fonds kon dit jaar zo'n 15.000 aanvragen honoreren. Niet alleen de grote steden deden een beroep, er kwamen ook vooral veel aanvragen uit Groningen, Friesland en Limburg.

Volgens Joosten is er sprake van een ‘nieuwe doelgroep’. “Die is nog nooit in aanraking gekomen met armoede. Als je dan opeens je hand moet ophouden is er veel schaamte.”

