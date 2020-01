Schooldirecteuren zijn veel te braaf, vindt deze schooldirecteur

Schoolleiders zijn veel te braaf, vindt directeur Niels Schieman van De Vrije School in Den Haag. Hijzelf incluis. Ze moeten vaker over hun begroting heen durven te gaan en niet bang zijn om de vuile was buiten te hangen, vindt hij. “Ik neem mezelf voor om vanaf nu veel duidelijker naar ouders te communiceren welke problemen ik op school heb.”

Hij somt op. “Ik heb de klassen groter moeten maken vanwege het lerarentekort. Twee docenten zitten overspannen thuis. En ik kan niemand vinden om tijdelijk in te vallen. Noodgedwongen werk ik nu met een zzp’er, een gedetacheerde en iemand via een uitzendbureau. Dat kost hartstikke veel geld. Maar ik kan gewoon niet anders.”

Dat duizenden scholen tijdens de onderwijsstaking donderdag en vrijdag de deuren sloten, was voor de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) aanleiding om vrijdag een ‘inspiratiebijeenkomst’ voor basisschooldirecteuren uit het hele land te organiseren in Utrecht. Die ging onder meer over de vraag: is staken nog wel het juiste middel om meer geld los te krijgen voor het onderwijs, of wordt het tijd voor andere acties?

Open kaart

De meningen zijn verdeeld, blijkt tijdens een kringgesprek in het kantoor van de AVS waar zo’n dertig schoolleiders bij elkaar zitten. Het is soms lastig aan ouders uit te leggen dat zijn school in het oosten van het land staakt terwijl daar alles op rolletjes loopt, zegt een directeur. Het lerarentekort is in de Randstad veel groter. Maar hij wil solidair zijn met collega’s en vindt dat álle scholen mee moeten doen om samen een vuist te maken voor goed onderwijs. Anderen pleiten ervoor om juist niet meer te staken, maar voor een ‘constructievere’ aanpak te kiezen zoals een grote campagne over werkgeluk in het onderwijs. Of om de leerlingenraad overal mee te laten denken over oplossingen.

De vraag ‘wel of niet staken’ is niet de enige waar directeuren mee worstelen, blijkt tijdens het kringgesprek. Ook de communicatie met ouders is een gevoelig punt. Speel je in tijden van crisis volledig open kaart naar ouders over de tekorten en problemen, of houd je die onder de pet om te voorkomen dat ouders je een zeur vinden of - erger nog - voor een andere school kiezen?

Petra van Haren, voorzitter van de AVS, vindt dat directeuren hun problemen beter zichtbaar moeten maken. “De oplossing is soms zelf het probleem geworden”, zegt zij. “Schoolleiders zijn het hitteschild voor hun team en voor de ouders. Ze willen overal goed voor zorgen. Maar als ze dat in stilte doen, heeft niemand in de gaten hoe erg het is. Als we echt iets willen veranderen, moeten we open zijn.”

Ook van Schieman mag het allemaal wel wat doortastender, nu minister Slob heeft gezegd dat hij deze kabinetsperiode geen extra investeringen meer gaat doen. “Dat het woord onderwijs tijdens Prinsjesdag niet gevallen is, neem ik hem echt kwalijk. Het zou een ultiem breekijzer zijn als alle directeuren de scholen in Nederland een maand dicht zouden doen. Of helemaal dicht houden totdat er meer geld komt. Geloof mij: dan is dat extra geld er zo.”

Op de tweede dag van de onderwijsstaking waren er vrijdag opnieuw allerlei manifestaties en bijeenkomsten in het land. In Den Bosch liepen protesterende leraren in een optocht van het station naar de Parade in de binnenstad. Ook in Utrecht, Rotterdam en Deventer waren manifestaties. Leraren staken voor structurele investeringen in het onderwijs en verlaging van de werkdruk. Meer dan vierduizend scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gingen dicht. Minister Arie Slob (onderwijs) zei al voor de staking dat hij begrip heeft voor de leraren, maar dat er geen extra geld komt om hun eisen van de leraren in te willigen.

