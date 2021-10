School voor Persoonlijk Onderwijs houdt zich niet aan de wet

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) gaat opnieuw zijn boekje te buiten. De Utrechtse vestiging verplicht ouders een bijdrage van 450 euro te betalen. Wordt dat bedrag niet overgemaakt, dan mogen de kinderen niet mee op taalreizen of deelnemen aan de examentrainingen, blijkt uit correspondentie vanuit de school die in het bezit is van deze krant. Dit is wettelijk niet toegestaan, aldus de onderwijsinspectie. Een ouderbijdrage is altijd vrijwillig, kinderen mogen nooit worden uitgesloten van activiteiten.

De SvPO, een school met acht vestigingen verspreid over het land, beroept zich op het vrijwillige karakter van de taalreizen en examentrainingen, en verwijst daarvoor naar de schoolgids. Bestuurder Misha van Denderen wil zelf niet reageren. Volgens de SvPO vallen de taalreizen en de examentrainingen buiten de reguliere lestijd. Leerlingen die wél deelnemen aan de reizen krijgen op een ander moment in het jaar snipperdagen ter compensatie.

Toegankelijk voor iedereen

De onderwijsinspectie zal contact opnemen met het bestuur over de kwestie. “Al organiseren ze een punnikclub op woensdagmiddag, alles wat vanuit de school wordt geïnitieerd, moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ook als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen”, aldus een woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat de werkwijze van de School voor Persoonlijk Onderwijs ter discussie staat. Deze zomer concludeerde de inspectie na intensief onderzoek dat er sprake is van belangenverstrengeling, dat het financieel beheer onvoldoende op orde is, en dat de kwaliteit van het onderwijs op verschillende vestigingen te wensen over laat. Demissionair onderwijsminister Arie Slob schreef deze zomer in een brief aan de Kamer dat alle SvPO-scholen onder verscherpt financieel toezicht komen te staan.

Vandaag staat er in de Kamer een schriftelijk overleg gepland over de SvPO op initiatief van SP’er Peter Kwint. Hij vindt dat er hard moet worden ingegrepen. “Anderhalf jaar geleden stelde ik voor het eerst vragen over deze school. De inspectierapporten zijn keihard, en toch wordt er heel veel tijd besteed aan herstelopdrachten en het monitoren daarvan.” Moet de school dicht? “Laat ik het zo zeggen: het is zeldzaam, het gebeurt bijna nooit, maar ik weet inmiddels niet meer wat er nog meer nodig is.”

