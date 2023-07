Scholieren en studenten: Geef iedere school een stilteruimte

Sanaa Kashif is moslim en bidt vijf keer per dag

Het is een beetje behelpen, zegt Sanaa Kashif (20). Ze probeert vijfmaal daags te bidden in een van de stilteruimtes van de Universiteit van Amsterdam, maar dat gaat niet altijd van harte. “Het is een krappe ruimte waar maximaal acht mensen in passen, en dan zitten we als sardientjes in een blik.”

De tweedejaars studente politicologie is blij dat er een gebedsruimte is, zegt ze direct. Maar de kamer is ontoereikend voor het aantal studenten dat er gebruik van wil maken. Vooral in de winter: dan volgen de vijf gebedsmomenten sneller op elkaar, en dus is het dringen geblazen. “We bidden zo snel als we kunnen, maar toch staat er vaak een wachtrij buiten.”

Ze baalt ook voor de studenten die de kamer om andere redenen willen gebruiken, bijvoorbeeld om te mediteren of te ontprikkelen. Zij komen tussen de biddende studenten natuurlijk nauwelijks tot rust. “We hebben echt geen aparte kamer nodig voor iedere behoefte hoor. Maar in een wat grotere kamer kan ieder zich in zijn eigen hoek terugtrekken.”