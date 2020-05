Scholen zijn voorzichtig blij om alle leerlingen straks weer bij elkaar te zien

De volledige opening van de basisscholen op 8 juni is in principe goed nieuws. Het is fijn dat alle leerlingen weer samen naar school mogen, zeggen de scholen en vakbonden. Maar voorzichtig, want helemaal normaal is de situatie ook dan nog niet. Volgens vakbond CNV Onderwijs wil bijna de helft van de leerkrachten niet dat hun school voor de zomer helemaal open gaat. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil eerst de leden peilen voor het onverdeeld enthousiast is.

“Het kabinet moet goed monitoren wat de gevolgen zijn van de gedeeltelijke openstelling”, reageert AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “Het is voor iedereen spannend om te zien wat dit betekent voor de verspreiding van het virus.” De PO-Raad, de organisatie van scholen in het primair onderwijs, benadrukt dat scholen rekening zullen houden met ‘zorgen en onzekerheden’. Zo moeten er voldoende leerkrachten zijn die op school kunnen komen. Leerkrachten met klachten mogen immers niet komen en uit wie in een risicogroep valt hoeft ook niet voor de klas. Dat zorgde voor de sluiting van de scholen, in maart, ook voor problemen in het onderwijs.

Alle leerlingen

De heropening van de basisscholen zal vooral op enthousiasme rekenen vanuit ouders en kinderopvang. Die stuurden maandag nog een brief naar het kabinet waarin zij vroegen om de scholen geheel te heropenen. De huidige situatie – waarin leerlingen gedurende de hele week halve dagen naar school gaan óf de halve week hele dagen – zorgt volgens drie brancheorganisaties voor te veel problemen in de aansluiting tussen opvang en onderwijs.

Voor de middelbare scholen geldt dat zij vanaf 2 juni voor het eerst sinds de coronacrisis hun deuren weer mogen openen. Goed nieuws, zegt de VO-raad. De organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs is blij dat “leerlingen en onderwijspersoneel elkaar weer op school kunnen ontmoeten”. Dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling, zei Rutte gisteren tijdens de persconferentie. Scholen moeten alle leerlingen weer fysiek les gaan geven.

Hij reageerde daarmee waarschijnlijk op de middelbare scholen die maandag in deze krant mededeelden tot de zomer voorrang te geven aan fysieke lessen aan kwetsbare leerlingen of leerlingen die volgend jaar eindexamen moeten doen. De anderhalvemeterregel, die op middelbare scholen ook voor leerlingen geldt, levert scholen een flinke puzzel op.

Stolk van vakbond AOb vindt dat middelbare scholen de ruimte moeten krijgen om vanaf 2 juni zelf in te vullen hoe ze hun fysieke onderwijs willen regelen. “Voor de ene school zal het makkelijker zijn dan voor de andere school. De grootte van het gebouw, de hoeveelheid docenten, hoe goed werken de onlinelessen, dat verschilt per school.”

