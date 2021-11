Scholen weer dicht? Na een week quarantaine moet deze redacteur er niet aan denken

Tussen de pepernoten, schoolschriften, de poppetjes van bordspel Carcassonne en wat etensresten tref ik mijn laptop aan. Over een paar minuten begint de ochtendvergadering van de binnenlandredactie van Trouw, en ik klap het scherm open. Mijn man heeft de studeerkamer nodig, dus ik doe het even aan de eettafel. Tussen onze drie kinderen (10, 7 en 5) in. Sinds onze jongste dochter zondag positief getest werd op corona, zitten we in quarantaine. Vandaag horen we of wij ook besmet zijn. En of het kabinet met een schoolsluiting voor ons nog een paar weken extra in petto heeft.

Zo’n 18.000 kinderen tot 10 jaar zijn afgelopen week positief getest op corona. Onze dochter is daar niet bij, zij heeft alleen een zelftest gedaan. We wilden wel naar de GGD, maar drongen niet door bij de afsprakenlijn.

Hoe rommelig de situatie thuis ook is, ik heb er toch al een halve werkdag op zitten. Telefoontjes die ik voor mijn werk als onderwijsredacteur ver voor zonsopgang kan plegen, waren deze week meer dan welkom. Ik praat hard in het scherm tegen mijn collega’s, ben voortdurend in de weer met de muteknop. En als ik later toch de rust van de studeerkamer tot mijn beschikking heb, duwt de hond de deur open. Het gepraat tegen het scherm van onze middelste dochter maakt mij het luisteren en praten tijdens een online interview onmogelijk. Gelukkig is er aan de andere kant van de lijn begrip.

Ieder kuchje

Het begon afgelopen zondag met een kleuterpartijtje. Op het programma stond een bezoek aan een sinterklaasviering op de balletschool. Enkele uren voor het feestje hadden we er niet aan getwijfeld om onze dochter daar gewoon af te zetten. Maar toen kwam er een appje binnen: de broer van een van de meisjes was thuis positief getest.

Dat moment zette een aaneenschakeling van telefoontjes in gang. Eerst met de moeder van de jarige, of niet alle genodigden een zelftest moesten doen? Nou ja, misschien beter inderdaad. Daarna de uitslag van de zelftest bij onze jongste dochter: positief. De testen van mijn man, onze oudste twee dochters van 10 en 7 en mijzelf: negatief. Het feestje werd afgebeld, de school op de hoogte gebracht. Er bleken nog een paar andere leerlingen te zijn die maandag ook online moesten beginnen, onze dochters zouden achter het scherm een beetje gezelschap hebben.

We belden een collega van mijn man, die na drie weken net uit quarantaine was gekomen. Hoe kunnen we het nu het beste aanpakken? Bij haar kregen ouders en twee kinderen het iedere keer vijf dagen na elkaar, waardoor ze telkens weer aan huis gekluisterd waren. “Je hoopt zo snel mogelijk positief te testen, maar dat heeft geen zin”, zei ze. “Het is een mindfuck. Bij ieder kuchje denk je dat je het nu ook te pakken hebt.”

Wie beschermt wie?

Al gauw begonnen we in te zien dat vijf dagen quarantaine zomaar eens zou kunnen uitgroeien tot een, twee, zelfs drie weken. Vrienden met vier kinderen prezen zich gelukkig dat ze na drie weken nog maar één kind thuis hadden. We zitten allemaal in de leeftijdsfase tussen de 40 en 45 jaar, precies de groep die naast kinderen nu piekt in de besmettingscijfers; die van de ouders.

‘Voor de continuïteit van het fysieke onderwijs’ volgde zondagavond een mailtje van de school­directeur, met het verzoek om de kinderen twee tot drie keer per week te testen. Op middelbare scholen worden de testen gratis uitgedeeld, in het primair onderwijs nog niet. Toch geven ouders goed gehoor aan de oproep. Binnen twee dagen is de ‘schermgroep’ van onze dochters van een duo uitgegroeid naar acht of negen kinderen. Gezonde, levendige kinderen die meestal thuis zitten omdat een familielid besmet is. Er schieten gedachten door mijn hoofd: wie beschermt nu wie? Hoe zinvol is het openhouden van scholen als een derde van de klas thuis zit? Hoe lang gaat dit op deze manier nog duren?

Maar dan is er ook meteen de herinnering aan de eerdere lockdowns, en zeg ik tegen mijn man: “Ik weet niet of ik dat nog trek.” De kinderen zijn ouder en beter voorbereid. Maar voor onze speelse coronakleuter zijn het saaie dagen. Meer dan een positieve coronatest bij onszelf, vrees ik de lange weken die mogelijk nu nog extra voor ons liggen.

In hun schoen hebben de kinderen deze week koptelefoons gekregen. Het is al een stukje rustiger in huis. Maar echt vrolijk werden ze er niet van.

Trouw-redacteur Laura van Baars. Beeld Werry Crone

Lees ook:

Zo verloopt een week quarantaine in een Nijmeegs dispuutshuis

In studentensteden greep het coronavirus vorig jaar flink om zich heen. Een paar studenten in het Nijmeegse dispuutshuis De Gong kregen klachten na een avond in de kroeg. Ze besloten met elkaar in quarantaine te gaan, en Trouw volgde hen een week.