Scholen maken zich meer zorgen, maar willen volgende week wel open

Voor de vakantie waren scholen en ­leraren nog zo tevreden over het ­besluit dat behalve de basisscholen ook het voortgezet onderwijs in ­augustus weer helemaal open mocht, maar de zorg slaat nu toch toe.

Onderwijsvakbond AOb krijgt sinds enkele dagen meer vragen van leden, zegt een woordvoerder. Ook de VO-raad (de koepel van middelbare scholen) voert gesprekken met scholen uit bijvoorbeeld Amsterdam, een brandhaard van besmettingen waar komende week de scholen weer opengaan. Wat moet er gebeuren als straks binnen een school of in een wijk, ­gemeente of regio een grote virusuitbraak aangetroffen wordt? “We werken hard aan protocollen”, zegt voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller. “Die moeten er binnen nu en twee weken zijn.”

Berichten over tieners die besmettelijker zijn dan eerder gedacht, en ventilatiesystemen die zouden bijdragen aan verspreiding van Covid-19 of voor onvoldoende frisse lucht zouden zorgen om het virus af te voeren, hebben geleid tot ‘een nieuwe situatie’, zegt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond. “Wij vinden dat het kabinet het besluit om alle scholen helemaal te heropenen ­opnieuw moet toelichten op basis van de actuele kennis en feiten. Ook willen we weten waarom op scholen in andere delen van Europa andere keuzes gemaakt worden dan hier.” Desgevraagd laat de woordvoerder van ­minister van Engelshoven weten dat het onderwijsministerie deze week een brief aan alle scholen stuurt met praktische richtlijnen over de opening.

Een appèl om het kabinetsbesluit te herroepen, klinkt echter niet. “Geen enkele school heeft bij ons aangegeven niet open te willen”, zegt ­Rosenmöller. Ook bij de AOb zeggen ze dat leden daar niet op aandringen, en de koepel van basisscholen (de PO-raad) wil er evenmin aan. “Wij gaan de plannen op basis van een paar ­onderzoeken niet ineens helemaal omgooien”, zegt een woordvoerder. Rosenmöller: “Op de een of andere manier zullen we met onzekerheid moeten leren leven.”

Leerlingen die terugkeren van de costa’s, moeten twee weken in thuisquarantaine

Behalve de ventilatie en besmettingen onder tieners, kampt het onderwijsveld ondertussen ook met zorgen over de testcapaciteit. Leraren mogen zich altijd laten testen. “Als dan in bepaalde regio’s in Nederland de testen en het bron- en contactonderzoek onder druk komen te staan, dan is dat voor ons personeel geen goed nieuws”, zegt Rosenmöller. Ook de . Bij lichte klachten moet iedereen thuisblijven. Middelbare scholieren moeten altijd anderhalve meter afstand van de leraar houden. Voor die basisvoorwaarden moeten we consequent aandacht blijven vragen.”

De problemen met de ventilatie zijn de komende zomerse weken volgens de VO-raad op te vangen door ­ramen goed open te zetten en ventilatoren optimaal in te stellen. “Wij hopen deze week te horen wanneer het Outbreak Management Team (OMT) een advies over deze systemen kan geven voor als het straks kouder wordt”, zegt Rosenmöller. “Woensdag is er een Kamerdebat, ik verwacht voor die tijd wel duidelijkheid.”

