Scholen, kinderopvang en horeca drie weken dicht

Alle scholen gaan dicht in de strijd tegen de corona-epidemie. Het kabinet heeft dat besloten na een overleg met onderwijsorganisaties, meldt minister Slob.

Vanaf 16 maart t/m 6 april gaan kinderopvang en scholen dicht. Er wordt wel opvang geregeld voor kinderen van ouders in vitale beroepen, zoals de zorg, aldus Slob. Een lijst van die vitale beroepen volgt, denk aan kinderen van personeel in de zorg of politie. Ook komt er extra aandacht voor eindexamenleerlingen. Hoe dat precies zal gaan, wordt nog niet bekend.

Lees hier welke maatregelen er precies genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het ministerie van volksgezondheid hield zondag een ingelast spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het was de bedoeling dat het kabinet zich pas maandag zou beraden over eventuele extra maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten verhinderen, maar de ontwikkelingen gaan snel. Ook was er grote druk vanuit onderwijsbonden en artsen om scholen te sluiten.

Slob benadrukte tijdens de persconferentie dat er geen nieuwe wetenschappelijke inzichten aan deze beslissing ten grondslag liggen, maar dat het door de epidemie steeds lastiger werd om onderwijs de organiseren. Volgens de bewindsman is veel onderwijzend personeel al uitgevallen, omdat mensen ook met lichte klachten thuis moeten blijven. Het is daardoor voor scholen niet langer mogelijk onderwijs te blijven verzorgen. Ook spelen grote zorgen die leven bij onder anderen ouders en leerkrachten een rol bij het besluit.

Onderwijzend personeel dat niet ziek is, wordt de komende weken wel op het werk verwacht, zegt Slob. Zij zijn volgens hem hard nodig om kinderen op te vangen van bijvoorbeeld zorgmedewerkers. Ook moeten zij gaan zorgen voor online onderwijs voor kinderen die thuis komen te zitten.

Horeca

Ook horeca sluiten vanaf vandaag 18 uur tot en met 6 april. Dat geldt ook voor sportclubs, zei minister Bruins. Alle maatregelen die al waren afgekondigd afgelopen donderdag worden verlengd tot 6 april. Toen werden Nederlanders verzocht sowieso thuis te werken bij (milde) gezondheidsklachten en überhaupt thuis te werken als dat mogelijk is.

Ook roept minister Bruins Nederlanders nu op gepaste afstand van elkaar te bewaren en herhaalt hij de oproep die premier Rutte voor het weekend deed: stop met hamsteren in de supermarkt. “Er is genoeg.”

Er is nog geen sprake van het sluiten van de grenzen of het luchtruim, aldus Bruins. Maar: “Dit is zeker niet de laatste maatregel.”

20 doden, meer dan 1100 besmettingen

Zondag maakte het RIVM bekend dat er inmiddels twintig mensen die besmet waren met het nieuwe coronavirus overleden zijn. Zij waren tussen de 59 en 94 jaar oud en hadden allen ook een andere ziekte. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 176 gestegen naar 1135. Waarschijnlijk zijn er veel meer besmettingen, omdat inmiddels niet iedereen met klachten meer getest wordt op het virus.

Rutte spreekt maandagavond het land toe

Maandagavond om 19 uur spreekt premier Rutte het land toe over de verspreiding van het virus en de maatregelen die genomen worden. “De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.