Schiphol stelt ook in september en oktober maximum aantal reizigers in

Ook na afloop van de zomerdrukte verwacht het vliegveld de drukte nog niet geheel het hoofd te kunnen bieden. Voor de maanden september en oktober stelt Schiphol een maximum aantal reizigers per dag vast. In september geldt er een maximum van 67.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag, in oktober worden dat er iets meer, 69.500. Vooral in de herfstvakantie moeten er maatregelen worden genomen. Als alle beschikbare tickets worden verkocht, zouden er dagelijks gemiddeld 3500 passagiers teveel vertrekken.

Schiphol stelde voor juli en augustus voor het eerst beperkingen in voor het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven vertrekt. Met name personeelsproblemen bij de beveiliging vormen hierbij de flessenhals, en zorgden voor lange rijen. Om de veiligheid te waarborgen werd de capaciteit van de luchthaven aangepast aan het beschikbare aantal beveiligers. Momenteel neemt het aantal beveiligers dat inzetbaar is, nog altijd toe, zegt Schiphol.

In juli waren er nog altijd dagelijks grote wachtrijen en stapelden de achtergebleven koffers zich op.Toch liet de luchthaven weten dat de drukte gaandeweg beheersbaar werd.