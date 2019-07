Schiphol mag groeien, maar moet die groei wel verdienen

Vanaf 2021 kan het vliegverkeer op de nationale luchthaven weer gaan toenemen, uiteindelijk naar 540.000 starts en landingen per jaar. Nu is dat nog 500.000. Maar anders dan in het verleden wil Van Nieuwenhuizen die extra ‘slots’ niet in één keer vrijgeven. Eerst moet de luchtvaart zelf de overlast beperken, waardoor er ruimte kan ontstaan voor nieuwe groei. “Daardoor groeit het aantal vluchten het ene jaar misschien met een paar duizend, en het jaar daarna helemaal niet.”

Nachtvluchten verdwijnen ten gunste van dagvluchten

Van Nieuwenhuizen noemde beperking van de nachtvluchten als voorbeeld om de overlast te beperken. De 32.000 starts en landingen tussen 1 uur en 5 uur ’s nachts zijn de belangrijkste bron van overlast voor omwonenden. Als het aantal nachtvluchten daalt, kan er overdag meer gevlogen worden.

De minister wil er niet op vooruit lopen hoeveel vluchten dat zouden zijn. Een andere manier om overlast te beperken, kan het instellen van een rustmoment zijn, ergens op de dag. Ook wil Van Nieuwenhuizen kijken of maatschappijen andere of hogere aanvliegroutes kunnen gebruiken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat de maatschappijen moeten aantonen dat hun vloot schoner en stiller wordt en dat bewoners concrete verbeteringen moeten merken. Het aantal ernstig gehinderden moet omlaag. Hoe de afspraken er precies uit komen te zien wil Van Nieuwenhuizen eerst bespreken met Schiphol, vliegmaatschappijen, omwonenden, milieuorganisaties en andere belanghebbenden.

Groeitempo lager dan vlootvernieuwing

Schiphol-topman Dick Benschop reageerde vandaag positief op het besluit van de minister. “Ik herken mij in de balans die het kabinet heeft gezocht tussen de kwaliteit van het netwerk en de kwaliteit van de leefomgeving.” Voor de groei van Schiphol betekent het dat deze onder het tempo van de vlootvernieuwing komt te liggen, zei Benschop. Hij benadrukte dat zo’n gematigde groei van groot belang is voor Nederland. “Niet alleen voor alle verbindingen met de rest van de wereld, maar ook voor het concurrentievermogen van KLM.”

Enige verwarring was er wel over de volgorde: Benschop gaat ervan uit dat er groei mogelijk is in ruil voor toezeggingen over het terugbrengen van geluidshinder voor het jaar dat volgt. De minister benadrukte echter enkele keren dat er eerst aantoonbaar minder geluidshinder moet zijn, voordat er extra vluchten toegevoegd kunnen worden.

Metingen en berekeningen combineren

Schiphol zal nu eerst met een milieueffectrapportage (mer) moeten komen. Benschop hoopt dat daar niet al te veel discussie over komt. “Belangrijk daarbij is dat we metingen en berekeningen met elkaar combineren. Het liefst nemen we ook metingen mee die mensen zelf doen. We moeten het wantrouwen uit de wereld helpen”.

Milieuorganisaties en omwonenden waren vrijdag teleurgesteld. Toch hoopt Van Nieuwenhuizen op draagvlak voor haar besluit. “Ik verwacht geen steun van elke burger, maar ik ben benieuwd hoe ze er in verschillende geledingen tegenaan kijken.”

