Schiphol is voorbereid op de meivakantie, maar niet op wilde stakingen

Voor de zekerheid dan maar reizen via vliegveld Düsseldorf? Volgens reiswebsite Zoover kiezen veel Nederlanders in de meivakantie voor die route, uit angst dat ze op Schiphol in lange wachtrijen terechtkomen, net als een jaar geleden. Donderdag en vrijdag schieten ze daar niets mee op: in Düsseldorf gaan beveiligers in staking, er vallen vluchten uit, de wachttijden zullen oplopen.

Ook op Schiphol wordt het spannend. Het paasweekend was een ‘generale repetitie’, zei topman Ruud Sondag vorige week, en die verliep goed. Maar dat zegt niet alles, want in de meivakantie wordt het veel drukker: gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag, met pieken tot 75.000. Dat is meer dan vorig jaar (58.000 per dag), maar minder dan Schiphol begin dit jaar hoopte aan te kunnen (71.000).

De wachtrijen van vorig jaar waren het gevolg van tekorten aan beveiligers. Schiphol heeft hard gewerkt om die weg te werken, onder meer door de vijf bedrijven die voor de beveiliging worden ingehuurd in staat te stellen hogere salarissen te betalen. Mede dankzij die betere beloning is het gelukt 850 extra beveiligers aan te trekken.

Grote onvrede onder bagage-afhandelaars

Het grootste knelpunt ligt nu bij de afhandelingsbedrijven, die onder meer zorgen voor het laden en lossen van bagage. Daarvan werken er acht op Schiphol, en anders dan de beveiligingsbedrijven worden die niet ingehuurd door de luchthaven zelf, maar door de vliegmaatschappijen. Schiphol heeft daarom veel minder grip op de arbeidsvoorwaarden van al die bagagesjouwers.

Daar dreigt het nu op vast te lopen, stelt Jaap de Bie van vakbond FNV. “Afhandelaars zien dat beveiligers tegenwoordig veel beter betaald worden dan zij, terwijl er voor hen niets verbeterd is”, zegt hij. “Dat steekt.” Veel ontevreden personeel is al vertrokken, en de nieuwkomers die daarvoor in de plaats komen, missen ervaring, waarschuwt De Bie. Extra personeel kwam er niet. “De werkdruk zal opnieuw heel groot zijn.”

Transavia vliegt minder Doorslaggevend is het niet voor Schiphol, maar het komt niet slecht uit: vakantievlieger Transavia heeft in april en mei 5 procent van de vluchten moeten annuleren wegens een tekort aan vliegtuigen. Het onderhoud aan haar Boeings duurt langer dan gepland, extra geleasde toestellen laten op zich wachten. Enkele tienduizenden passagiers hebben ermee te maken. Voor 85 procent van hen is een vervangende vlucht geregeld, voor de rest is dat niet gelukt.

Vorig jaar begon de meivakantie met een ‘wilde’ staking (buiten de vakbond om). Hoe de onvrede onder afhandelaars dit jaar tot uiting zal komen, durft De Bie niet te voorspellen. De vakbonden hebben vorig jaar via een akkoord met Schiphol beloofd zelf geen actie te zullen gaan voeren. Opnieuw een wilde staking dus? De Bie: “Dat is niet uitgesloten.” En dan kan de boel weer volledig vastlopen.

Ticket één euro duurder kan helpen

De oplossing ligt voor de hand: betere arbeidsvoorwaarden, ook voor afhandelaars. Maar wie gaat dat betalen? De afhandelingsbedrijven zeggen er geen geld voor te hebben. Niet vreemd, want zij hebben hun opdracht binnengehaald door zich zo goedkoop mogelijk aan te bieden bij de luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol ziet geen taak voor zichzelf. Vorig jaar betaalde de luchthaven nog mee aan een bonus die de afhandelbedrijven aan hun personeel uitkeerden. “Best uitzonderlijk, voor personeel dat niet bij ons in dienst is”, benadrukt een Schiphol-woordvoerder. “Maar een structurele oplossing is het niet. We gaan dat niet opnieuw doen.” Wel bood Schiphol afhandelbedrijven een lening aan waarmee extra salaris kan worden betaald. Maar dat willen die bedrijven niet, ze zijn huiverig voor schulden.

Schiphol en ook de FNV leggen de bal bij de luchtvaartmaatschappijen, de opdrachtgevers van de afhandelaars. “Maak een vliegticket iets duurder, dan kan je die extra salariskosten betalen”, zegt FNV’er De Bie. “Daar wordt geen ticket minder om verkocht.” Schiphol-baas Sondag berekende al eens dat dat de reiziger minder dan één euro per ticket zou kosten. “Dat is goed te doen.”

Daarvoor pleiten ook de afhandelbedrijven zelf. “Dan kunnen we de salarissen direct verhogen”, zegt voorzitter Edwin van der Linden van hun vereniging, de WPBL. “Dat is voor onze medewerkers echt nodig.”

Maar de luchtvaartmaatschappijen houden de boot af. KLM heeft haar eigen afhandelaar, en daar liggen de salarissen al hoger dan elders. Anderen wijzen op jaren durende contracten die niet zomaar opengebroken kunnen worden. EasyJet, na KLM de grootste gebruiker van Schiphol, zegt sowieso geen problemen te verwachten.

