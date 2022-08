Schiphol gaat schade na gemiste vlucht vergoeden

Wie de afgelopen tijd een vlucht vanaf Schiphol heeft gemist, kan bij de luchthaven aankloppen voor schadevergoeding. De luchthaven gaat kosten vergoeden die niet op een andere manier zijn gedekt, zoals door de vliegmaatschappij of door reisverzekeringen.

Reizigers die bijvoorbeeld extra kosten hebben gemaakt omdat ze een vlucht moesten omboeken of een geheel nieuw ticket moesten kopen, komen voor de schadevergoeding in aanmerking. Ook mensen die in plaats van het vliegtuig dan maar de auto of de trein hebben gepakt, kunnen de extra kosten daarvan op Schiphol verhalen.

Geen massaclaim

Naast extra vervoerskosten kunnen ook bijvoorbeeld rekeningen voor een hotel waar reizigers geen gebruik van hebben gemaakt maar dat niet geannuleerd kon worden, bij Schiphol worden neergelegd.

De Consumentenbond is blij dat de luchthaven nu ook die gevolgschade wil compenseren. “We dachten eerst aan een massaclaim, maar dat is niet nodig gebleken. In eerste instantie hield Schiphol het helemaal af, maar nu hebben we toch afspraken kunnen maken. We zijn blij dat er voor veel consumenten een regeling is getroffen”, laat een woordvoerster van de Consumentenbond weten.

Tot 30 september compensatieverzoek indienen

De regeling is voor reizigers die tussen 23 april en 11 augustus last hadden van de chaos op Schiphol. Schiphol zal de regeling zelf afhandelen. De Consumentenbond en Omroep Max evalueren die na afloop. “Maar als er mensen onterecht worden afgewezen, dan zullen die signalen ons al wel eerder bereiken en kunnen we in gesprek.”

Als er na 11 augustus nog steeds problemen zijn, volgt nieuw overleg. Hoe hoog het bedrag is waarvoor de luchthaven naar schatting gaat opdraaien, is niet bekend. Gedupeerde reizigers hebben tot en met 30 september om een compensatieverzoek in te dienen.

Eindhoven Airport komt reizigers ook tegemoet Ook Eindhoven Airport gaat reizigers compenseren die hun vlucht hebben gemist door lange wachtrijen voor de veiligheidscontrole. Reizigers kunnen onder meer een vergoeding aanvragen voor de kosten die ze hebben gemaakt bij het omboeken van een vlucht. Dat kan ook gaan om uitgaven aan bijvoorbeeld maaltijden of drinken tijdens het wachten op een latere vlucht. Ook wil Eindhoven Airport gestrande reizigers compenseren voor kosten die ze hebben gemaakt als ze met een ander vervoermiddel naar hun bestemming zijn gereisd. Extra uitgaven om opnieuw naar de Brabantse luchthaven of een ander vliegveld te reizen vallen ook onder de regeling. Net als op Schiphol kampte Eindhoven Airport de afgelopen maanden geregeld met personeelstekorten. Daardoor ontstonden op drukke dagen soms rijen tot ver in de buitenlucht. Vooralsnog kunnen reizigers financiële compensatie aanvragen voor kosten gemaakt tussen 23 mei en donderdag 11 augustus. Daar hebben ze recht op als ze minstens 2,5 uur voor vertrek aanwezig waren op het vliegveld en toch hun vlucht misten. Gedupeerde passagiers hebben tot en met 30 september om een verzoek in te dienen. Reizigers die al om compensatie hebben gevraagd, hoeven dat niet nog een keer te doen. (ANP)

Lees ook:

Schiphol stelt ook in september en oktober maximum aantal reizigers in

Luchthaven Schiphol heeft laten weten ook in september en oktober een maximum aantal reizigers te zullen hanteren.

Berusting en vrolijke vakantiegangers in de rij op Schiphol. ‘Het wordt heerlijk, maar nu eerst even dit’

Heel vroeg uit je bed om op vakantie te gaan. Iedereen kent het, maar wat als je dan nog steeds je vlucht niet haalt? Een ochtend bij de vertrekhal van Schiphol.