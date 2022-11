Schilderijplakker zag celstraf niet aankomen, maar heeft geen spijt

Drie weken nadat ze zich vastplakten aan het schilderij Meisje met de parel, zijn de drie klimaatactivisten weer op vrije voeten. Vrijdagochtend ging de deur van de gevangenis open voor Wouter M., die met zijn hoofd aan het schilderij zat. Hij keek op van de positieve reacties van zijn medegevangenen. “Ze stelden me vragen over het plakken”, zegt M. “Ik heb uitgelegd waarom ik het deed. Ze begrepen het wel, geloof ik.”

Inmiddels is M. onderweg terug naar België. Vanuit een wegrestaurant noemt hij de plakactie een succes. “Er was onbegrip, maar heel veel mensen hebben het gezien.”

Schuldig aan vernieling

Volgens de Nederlandse rechter is M. schuldig aan het vernielen van de lijst en de achterplaat van het schilderij. Hij kreeg een straf van twee maanden cel (waarvan één maand voorwaardelijk), maar ging in hoger beroep. Dat mag hij in vrijheid afwachten.

Dat zijn actie tot een celstraf zou leiden, had M. nooit verwacht. De Belgische activist had zich eerder aan een schilderij van Jan van Eyck vastgelijmd, maar kwam daar zonder straf vanaf. M. denkt dat “de grote publieke belangstelling rond de actie bij het Meisje met de parel” voor een celstraf zorgde. “Maar om die aandacht was het ook te doen.”

Nepsoep

De klimaatactivisten wilden het Meisje met de parel ook helemaal niet beschadigen, zegt M. Hij had daarom een blik met water en kleurstof meegenomen in plaats van echte soep. Op het moment dat de nepsoep tevoorschijn kwam, plakte een kameraad van M.’ zich vast aan de achterwand van het schilderij. Zo ontstond er toch schade. “Dat is zo weer te herstellen”, zegt M. “Voor het klimaat geldt dat niet.”

De officier van justitie ziet dat anders. “Het had ook ontzettend mis kunnen gaan. We hebben het over eeuwenoude kunst. De handelingen van de verdachten om zich vast te plakken aan een meesterwerk en het schilderij te besmeuren met een rode substantie, hebben niets te maken met het demonstratierecht”, zei de aanklager. “Het recht op demonstratie eindigt waar openlijk geweld in een museum begint.”

Dochtertje vastpakken

Ook buiten de gevangenis blijft M. vertellen over de actie. Vanavond gaat hij naar de televisiestudio van de VRT in België. Zijn boodschap blijft voorlopig dezelfde als in het Mauritshuis, waar het schilderij hangt. “De klimaatcrisis maakt mij angstig en depressief. De toekomst van de wereld waarin mijn dochtertje moet opgroeien, is onzeker. Dieren en mensen zullen sterven.”

M. sluit een nieuwe plakactie in de toekomst daarom niet uit. “Ik zie geen reden om het niet te doen.” Toch wil hij eerst even bijkomen van ‘een hectische periode’. “Eerst ga ik mijn dochtertje vastpakken en heel lang niet meer loslaten.”

Lees ook:

Marcel Duchamp had klimaatactivisten met secondelijm vast geen probleem gevonden

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: glas en secondelijm.