Scheuren in plots gesloten Mandelabrug Zoetermeer al minstens jaar bekend

Vrijdagavond kwam de NS plotseling met een alarmerend bericht. Vanaf half acht stopten geen treinen meer op station Zoetermeer. Een half uur later sloot de gemeente in allerijl de Nelson Mandelabrug, een fiets- en voetgangersbrug over de A12. Mogelijk is er sprake van instortingsgevaar door scheurvorming in de brug. De gevolgen voor de stations van de NS en de RandstadRail zijn groot, omdat de brug de enige toegang is tot de perrons.

Vorige week kwamen er twee alarmerende rapporten binnen van onderzoeksbureaus over de staat van de brug. De brug is ‘niet veilig’, maar het is onduidelijk hoe onveilig de situatie is. De gemeente nam geen risico en sloot vrijdagavond direct de brug in afwachting van een spoedadvies van Rijkswaterstaat. De A12 blijft vooralsnog open.

Al langer zijn er zorgen over de brug, die in 1992 opende rond de Floriade in Zoetermeer. In december 2021 meldde de gemeente scheuren in de constructie, bleek uit inspecties. Daarnaast was sprake van achterstallig onderhoud wat de scheurvorming mogelijk heeft versneld. In februari zei de verantwoordelijk wethouder nog dat er geen noodmaatregelen nodig waren. Sinds april is er wel een intensief monitoringsprogramma opgestart.

Vaker problemen met bruggen

De afgelopen jaren sloten vaker plotseling bruggen na de ontdekking van scheurvorming. Vorig jaar uitte CDA-Kamerlid Jaco Geurts in Trouw grote zorgen over de staat van Nederlandse bruggen. Het onderhoud is volgens hem ernstig verwaarloosd. In 2018 bestudeerde EenVandaag ruim 200 inspectierapporten van Rijkswaterstaat waaruit bleek dat de helft van de bruggen en viaducten in Noord-Holland in slechte of matige staat is. Deskundigen stelden destijds dat dit exemplarisch is voor de staat van bruggen in andere delen van het land. Rijkswaterstaat liet toen weten dat de veiligheid niet in het geding was.

Mandelabrug geopend rond Floriade in 1992 De Nelson Mandelabrug werd ontworpen door architect Johan Bak van NS-ingenieursbureau Articon. De brug opende in 1992, mede naar aanleiding van de Floriade die dat jaar werd gehouden in Zoetermeer. Het bouwwerk voert over de A12 en de spoorlijn Den Haag - Gouda, en verwijst naar Mandela als ‘bruggenbouwer’ tussen zwart en wit. De brug heeft een lengte van 180 meter en verbindt het Plein van de Verenigde Naties in de wijk Rokkeveen. In 2012 werd de brug verkozen tot een van de lelijkste plekken van Nederland.

Monitoring is belangrijk

Aandacht voor het onderhoud van bruggen nam onder meer toe na het plotselinge ingrijpen bij de Merwedebrug (A27) in 2016. Inspecties toonden haarscheurtjes aan, waarna Rijkswaterstaat de brug afsloot voor vrachtverkeer. Veel bruggen zijn aangelegd in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. “Bruggen zijn vaak gebouwd voor een periode van vijftig jaar”, zegt Raphaël Steenbergen, TNO-expert constructieve veiligheid. “Hoewel er geen reden is tot grote zorg is de monitoring erg belangrijk.”

Hij benadrukt dat hij geen uitspraken kan doen over de Mandelabrug omdat hij het dossier niet kent. “Het is een enorme opgave om alle bruggen te herbeoordelen.” Steenbergen krijgt bijna dagelijks dossier op zijn bureau van bruggen waarmee iets moet gebeuren. “De monitoringstechnieken verbeteren, en we kijken telkens of het nodig is om in te grijpen.”

