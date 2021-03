Schetst Hugo de Jonge met zijn vaccinatiesom niet een te zonnig beeld van de komende zomer?

Nederland begon gelijk te dromen over een mooie zomer, toen Hugo de Jonge gisteren bij Op1 voorrekende hoe het er aan het eind van het tweede kwartaal voorstaat met de vaccinaties. Terwijl iedereen nog in de veronderstelling was dat we op z’n vroegst in de herfst allemaal een prik in de arm hebben, kwam minister De Jonge met juli op de proppen.

Volgens de som van coronaminister moeten aan het einde van het tweede kwartaal alle Nederlanders die een vaccin willen – ongeveer twee derde van de volwassenen – volledig gevaccineerd zijn. De rest heeft, verwacht hij, een eerste prik gehad. Van de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn twee prikken nodig.

Mooie avonden in het park, knus tegen elkaar op een kleedje, barbecues, kamperen met de vriendengroep, een bezoekje aan het zwembad, borrels met collega’s, misschien wel op vakantie naar het buitenland… Voor we verder gaan met dromen, doemt de vraag op hoe realistisch het sommetje van De Jonge is.

Voor veel kijkers ging zijn optelsom – “Geen belofte”, haastte De Jonge zich erbij te zeggen, zich bewust van eerdere flaters. “Laat mij het gewoon even voorrekenen.” – iets te snel. Het ging toch slecht met het vaccineren? Nederland startte als laatste land van Europa met prikken op 6 januari. Vervolgens ging het niet echt lekker, omdat de logistiek rond de vaccins van Pfizer (bewaard bij 70 graden onder nul) ingewikkeld was. Daar overheen kwam nog de rel met farmaceut AstraZeneca, die tot twee keer toe flink sneed in de leveringen aan de Europese Unie.

Een miljoen prikken in 46 dagen

Intussen is het prikken ‘op stoom gekomen’, aldus De Jonge. En dat klopt wel. Op 21 februari stond de teller op een miljoen vaccinaties: daar had Nederland in totaal 46 dagen voor nodig. Dinsdag had Nederland volgens het coronadashboard al bijna 1,4 miljoen vaccins gezet. Gemiddeld grofweg 22.000 vaccins per dag in die eerste 46 dagen, tegenover om en nabij 44.000 per dag de laatste negen dagen: dubbel zoveel. Er zit dus meer vaart in. Het dagrecord staat op 66.000 vaccins per dag.

Daarnaast is er na de vaccinatiemisère eindelijk goed nieuws uit de hoek van de farmaceuten. Zo keurde de Amerikaanse medicijnenautoriteit (FDA) het Nederlandse Janssenvaccin via een noodprocedure goed, wat de kans vergroot dat dit vaccin, waarvan maar één prik nodig is, half maart ook op de thuismarkt van het bedrijf wordt toegelaten.

Janssen heeft toegezegd in het tweede kwartaal 3 miljoen vaccins te leveren, mits het middel goedkeuring krijgt. Omdat het kabinet rekent met een vaccinatiebereidheid van rond de 85 procent, kun je uitgaan van 12 miljoen Nederlanders die geprikt moeten worden. Het zouden er aan de eindstreep best nog minder kunnen zijn, omdat de 85 procent die De Jonge hanteert, niet overeenkomt met cijfers van het RIVM, dat zegt dat op dit moment driekwart (75 procent) van de Nederlanders een vaccin wil.

Gaan we toch uit van die 12 miljoen, dan moeten er nog 10,6 miljoen Nederlanders gevaccineerd worden. Als Janssen levert, zijn 3 miljoen van hen in juli beschermd tegen het coronavirus. Die levering is nog wel een onzekerheid. Als de casus-AstraZeneca iets laat zien, is dat een soepele levering niet vanzelfsprekend is.

Pfizer levert het dubbele aantal

De Jonge bracht ook ander goed vaccinatienieuws afgelopen week: dat Pfizer de levering verdubbelt ten opzichte van het vorige kwartaal. Eigenlijk was het geen nieuws, omdat in februari al bekend was dat Pfizer in het tweede kwartaal een dikke 7 miljoen vaccins zou leveren. Op dit moment rekent het ministerie op 7,8 miljoen vaccins, waarmee dus een krappe 4 miljoen personen volledig beschermd kunnen worden. Dan zijn er nog zo’n 3,5 miljoen Nederlanders over.

Nederland rekent in het tweede kwartaal op 4 miljoen vaccins van Oxford en AstraZeneca, op 1,4 miljoen prikken van Moderna en nog eens 0,4 miljoen van het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax. Bijna 6 miljoen in totaal dus. Genoeg om die overgebleven 3,5 miljoen in ieder geval één prik te geven en een aantal van hen twee.

Daarmee zou het scenario dat Hugo de Jonge schetst, zomaar kunnen uitkomen: twee derde volledig gevaccineerd. Waarschijnlijk zijn er genoeg prikken.

Er speelt nog een belangrijke factor, die hij niet noemde op televisie. Lukt het de al overbelaste GGD om al die prikken te zetten? Daarvoor zijn nog wel wat nieuwe dagrecords nodig. Ondertussen is drómen over een zomer met meer vrijheden helemaal niet zo gek.

Countryzangeres Dolly Parton zong alvast een liedje om het massale vaccineren richting de zomer toe te begeleiden.

