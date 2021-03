Scheidsrechter moet conflict tussen Rijk en gemeenten over jeugdzorg oplossen

Het overleg tussen de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) over de tekorten in de jeugdzorg zijn geklapt. Volgens de VNG wil het Rijk de gemeenten onvoldoende tegemoet komen. De vereniging stapt nu naar een arbitragecommissie, die als onafhankelijke scheidsrechter het conflict tussen de overheden moet beslechten.

Gezamenlijk geven gemeenten jaarlijks ongeveer 1,7 miljard meer uit aan jeugdzorg dan ze daarvoor van het Rijk ontvangen, bleek eind vorig jaar uit onderzoek. Om een oplossing te zoeken voor die structurele tekorten spraken vertegenwoordigers van de VNG de afgelopen maanden met het demissionaire kabinet.

Die gesprekken liepen tot nu toe op niets uit. Buiten de eerder al beloofde 300 miljoen euro extra per jaar tot en met 2022, wil het kabinet nu, vlak voor de verkiezingen, geen investeringen toezeggen. De VNG vindt dat bedrag echter volstrekt onvoldoende, en wil niet wachten tot een nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Daarom zal nu een commissie van deskundigen zich over het conflict buigen. Die arbitragecommissie zal nog voor 1 mei advies uitbrengen over de benodigde financiële compensatie, en de maatregelen die kunnen helpen de kosten van de jeugdzorg terug te dringen.

Geen andere mogelijkheid

De Rotterdamse CDA-wethouder Sven de Langen, die namens de VNG aan de onderhandelingen deelneemt, noemt de stap naar de arbitragecommissie in de Volkskrant ‘niet fraai’, maar zegt dat de gemeenten geen andere mogelijkheid zagen. “We hebben jarenlang de rekening betaald, maar het houdt een keer op. We moeten ergens de grens trekken.”

Sinds 2015 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarbij gaat het om hulp variërend van begeleiding bij dyslexie tot complexe specialistische jeugdpsychiatrie. De vergoeding die ze daarvoor van het Rijk krijgen, blijkt in de praktijk vaak onvoldoende om de kosten te dekken. Als gevolg daarvan zijn veel gemeenten in de financiële problemen geraakt.

Lees ook:

Het geld is op in Stadskanaal. Hoe kwam een kerngezonde gemeente aan de grond te zitten?

Partijen van links tot rechts beloven in hun verkiezingsprogramma’s de financiële problemen van gemeenten aan te pakken. Stadskanaal, in 2013 nog de financieel gezondste gemeente van Groningen, weet hoezeer dat nodig is. Het geld is er op, net als elders in Nederland.