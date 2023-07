Schapenhouder gebeten door wolf, LTO eist dat minister ingrijpt

“Het is onacceptabel dat boeren niet de nodige bescherming krijgen tegen roofdieren zoals de wolf, die aanzienlijke schade aanrichten aan vee en nu zelfs mensen in gevaar brengen.” Dat stelt boerenorganisatie LTO Noord in reactie op de confrontatie tussen een wolf en een schapenhouder in het Drentse dorp Wapse.

Daar werd zondagochtend op last van burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld een wolf doodgeschoten die kort daarvoor een schapenhouder in de arm had gebeten. De man had geprobeerd met een schep en een hooivork de wolf weg te jagen, nadat het roofdier zich tussen zijn schapen had begeven en er enkele had gedood. De dieren stonden binnen een afrastering die juist dient om wolven te weren.

De gedode wolf is voor onderzoek weggevoerd, meldt de gemeente. Ook is kennisorganisatie BIJ12 op de hoogte gesteld van de aanval. Omdat enkele schapen door de wolf waren verwond, kwam ook een dierenarts ter plaatse.

Veiligheid in het geding

Burgemeester Jager stelt in een verklaring: “We zijn erg geschrokken van het incident. Op het moment dat we gebeld werden, moesten we als bestuur snel handelen, omdat de veiligheid van mensen in het geding was. De wolf heeft een mens aangevallen, dat is de doorslag geweest voor ons besluit.”

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA), die nog tot woensdag de thema’s natuur en landschap in zijn portefeuille heeft, spreekt in een reactie van ‘een heftig incident’. “Ik hoop dat de schapenboer geen blijvend letsel aan dit incident overhoudt.” Woensdag wordt in Drenthe het nieuwe provinciebestuur geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur van BBB, PvdA, VVD en CDA wil de mogelijkheden onderzoeken om van Drenthe een ‘wolfvrije regio’ te maken, staat in het coalitieakkoord.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is. Een aanval van een wolf op een mens is zeer, zeer uitzonderlijk, zegt ecoloog en wolvendeskundige Erwin van Maanen van ecologisch adviesbureau EcoNatura. Dat is volgens hem in de laatste vijf jaar in Europa niet voorgekomen.

Overhaast gehandeld

Volgens Van Maanen is er overhaast gehandeld door het dier dood te schieten. “De wolf kon niet uit het omheinde weiland, anders was hij zeker weggerend. Wolven zijn angstige en schuwe dieren en gaan ervandoor als ze de kans krijgen. Dit dier had een prooi en is achterna gezeten met een schep. In zo’n geval zou een hond vrijwel zeker ook bijten”, zegt hij, al wil hij nog geen harde conclusies trekken voordat het incident in Drenthe goed is onderzocht. Een burgemeester mag besluiten om een probleemwolf meteen dood te laten schieten, maar proberen om de wolf te verjagen gaat daaraan vooraf.

Volgens voorzitter Dirk Bruins van boerenorganisatie LTO Noord, die contact heeft gehad met de verwonde boer, zou het openzetten van de omheining ertoe hebben geleid dat de wolf bij het woonhuis van de schapenhouder zou hebben kunnen komen.

Bruins pleit ook voor meer kennis in ziekenhuizen over wolvenbeten. “De getroffen schapenhouder is in het ziekenhuis goed behandeld, maar daar bleek aanvankelijk dat men niet wist hoe met wolvenbeten moest worden omgegaan. Dat mag nooit meer voorkomen.”

Ecoloog Van Maanen heeft voor de provincie Friesland al eens een advies opgesteld over de omgang met de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Waarschijnlijk is de zondag gedode wolf een dier uit die roedel. DNA-onderzoek bij de Wageningen Universiteit zal dat in de komende dagen moeten uitwijzen. De ecoloog is verbaasd dat er voor zover bekend geen deskundigen zijn geraadpleegd voor er geschoten werd op de wolf.

Vrees voor een heksenjacht

De wolvendeskundige merkt op dat er de laatste tijd meer ‘gekke dingen’ gebeuren met wolven in Nederland. In een tuin in de Achterhoek lag pasgeleden een wolf te slapen. Bij Amerongen rende een wolf uit speelsheid achter fietsers aan. “Vermoedelijk hebben deze wilde dieren in Nederland toch te weinig ruimte door de vele wegen en recreatiedruk. In Duitsland en Frankrijk gebeurt nooit zoiets; daar hebben de wolven veel meer ruimte.” Van Maanen is bang dat het incident in Wapse tot ‘een heksenjacht’ op de wolf gaat leiden, onder aanvoering van tegenstanders als BBB. “Ik heb het jaren geleden al gezegd: de geschiedenis gaat zich herhalen. Straks drijven we de wolven ons land weer uit.”

LTO wil deze week nog met demissionair minister Van der Wal (natuur en stikstof) om tafel. Voorzitter Bruins spreekt van een ‘ernstig voorval’ dat volgens hem het gevolg is van ‘tekortschietend faunabeleid’. Bruins: “Politieke regeltjes mogen niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van onze boeren.”

