Schaatspret op natuurijs: ‘het was kiele-kiele’

Op diverse plaatsen in Nederland werd dit weekend volop geschaatst op natuurijs. Op sommige plaatsen kon dat op lokale ijsbanen, maar schaatsers wisten ook de sloten en plassen goed te vinden.

Zo was het druk in Ankeveen. De officiële ijsbaan bleef daar dit weekend dicht, volgens de Ankeveense IJsclub was het ijs er niet dik genoeg. Toch bonden veel mensen de ijzers onder om de Ankeveense plassen te verkennen. Waarschuwingen van de gemeente Wijdemeren en de brandweer dat het ijs niet veilig genoeg was, sloegen ze in de wind.

Ook op de nabijgelegen Kortenhoefse plassen waagden schaatsers het erop. Net als op de Molenpolder, bij Maarssen. Daar was het zaterdag zo druk dat rond het natuurgebied verkeersopstoppingen ontstonden. Omdat het water daar ondiep is, is het altijd één van de eerste plekken waar veilig geschaatst kan worden.

Op het Leersumse Veld, nabij Amersfoort werd enkele dagen geleden al geschaatst. Ook dit weekend trok het gebied veel schaatspubliek.

In Brabant trokken dappere natuurschaatsers naar het Buntven in Deurne en het Brandven in Oisterwijk. Ook in het natuurgebied de Kogelvanger, nabij Breda werden de schaatsen onder gebonden.

Niet zonder risico

Schaatsen op natuurijs bleek niet zonder risico, op verschillende plekken zakten mensen door het ijs. De Veiligheidsregio Utrecht moest meerdere keren in actie komen om schaatsers uit het water te halen. Ook in Amsterdam en in Den Bosch zakten mensen door het ijs.

Veiliger was het op de lokale ijsbanen, al waren die lang niet overal open. Vrijwilligers hadden de grootste moeite om het ijs op tijd te prepareren, omdat de vorst net te licht was. In Bunnik lukte het toch. De baan van schaatsvereniging De Niënhof ging vrijdag open. “Het was kiele kiele”, zei Jan van Manen, een van de ijsmeesters tegen RTV Utrecht. “Het was hier steeds min 7 en eigenlijk heb je min 8 nodig.”

In de loop van zaterdag kwamen steeds meer waarschuwingen binnen over slecht ijs. Schaatsers die op weg waren naar de Weerribben, nabij Giethoorn, stuitten op grote waarschuwingsborden met daarop: ‘gevaarlijk, te dun ijs’. Dat weerhield mensen niet om het te proberen.

Ook zondagochtend trokken in heel Nederland weer mensen richting natuurijs voor de laatste rondjes. Voorlopig althans. De komende dagen wordt het weer warm en is de ijspret voorbij.

