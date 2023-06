Saskia (54) verloor haar been, en daarmee begon de ellende pas goed

Bij kwetsbare gezinnen stapelen de problemen zich op, constateerde onlangs het Sociaal en Cutureel Planbureau. Saskia van Glanen Weijgel is vastbesloten de ellende achter zich te laten.

Zoonlief doet open. Het bezoek is verwacht en kan doorlopen naar de huiskamer. Aan de ene wand een kast met daarop bergen kleding en wat dozen. Aan de andere een royale zitbank. En een scootmobiel. Dan maakt ze haar opwachting, één brok energie in een rolstoel: Saskia van Glanen Weijgel.

54 jaar is deze voormalige thuiszorgmedewerkster en alleenstaande moeder van twee puberzonen. Ze is tevens cliënt van Fatima Agnaou, de maatschappelijk werker en huisbezoeker van de Amsterdamse Stichting Samen is niet Alleen (Sina), een stichting die hulp organiseert voor de allerarmsten van Amsterdam. En dat zijn er velen: want een op de vijf Amsterdammers leeft in armoede.

Toch voelt Saskia zich rijk, roept ze ergens halverwege het gesprek. “Ik heb sinds een week een nieuw huis waarin ik weer vrij kan bewegen, ik heb mijn twee zoons, dat zijn mijn cadeautjes, en kijk naar mijn scootmobiel: wat een luxe! Dat zijn toch allemaal lichtpuntjes.”

Verder kreeg ze voor haar nieuwe woning van het fonds voor bijzondere noden van Amsterdam nieuwe bedden, matrassen, kasten, gordijnen, bank, wasmachine, fornuis en een koelkast. Uit haar oude woning was eigenlijk niets de moeite van het verhuizen waard.

Met één been de trap niet op

Lange tijd waren er helemaal geen lichtpuntjes in het leven van Van Glanen Weijgel. Vorig jaar februari kreeg ze een nieuwe heup. “Maar daarna ging het rotten, kreeg ik aderverkalking en uiteindelijk moest mijn been worden geamputeerd.”

Het was een enorme klap, ook psychologisch, want opeens was ze afhankelijk. Met één been kon ze onmogelijk nog de trap op, haar dagen én nachten sleet ze daarom op de bank in de huiskamer. Een depressie sloeg toe, de drank hielp daar natuurlijk ook niet bij. “Ik leefde niet meer menselijk, mijn huis was vies en vuil. Ik moest wachten of mijn zus zou langskomen om een keer te douchen, of op iemand die mijn was kon doen. De jongens moesten ook veel voor me zorgen, terwijl ik vind dat een kind kind moet zijn.”

Maar thuiszorg was niet aangevraagd, constateerde Fatima Agnaou toen ze Van Glanen Weijgel voor het eerst bezocht. Zoals zoveel niet was geregeld. Van Galen Weijgel had ten onrechte vertrouwd op het buurtteam en had zelf de kracht niet om in actie te komen. “Fatima is mijn diamant, de gemeente Amsterdam wens ik tienduizend Fatima’s toe”, kirt Van Glanen Weijgel, vooroverbuigend in haar stoel. “Die heeft me zo goed geholpen. Ik voelde ook meteen een klik met haar.”

Saskia van Glanen Weijgel Beeld Maartje Geels

‘Ze wisten precies wanneer ik mijn salaris kreeg’

Fatima bracht bijvoorbeeld de financiële positie van haar cliënt in kaart, vroeg energietoeslag aan, net als gemeentelijke toeslagen voor gehandicapten, en regelde voor drie jaar kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen. Haar cliënt leefde immers al jaren in armoede.

“Ik ben een toeslagenouder”, licht Van Glanen Weijgel, geëmotioneerd, toe. “Je wilt niet weten hoe dat is als je beschuldigd wordt van fraude. Ik heb ook járen geen Kerst gevierd, járen leefde ik in armoede. Ze pakten jarenlang gewoon geld van mijn rekening, met loonbeslag. Ze wisten precies wanneer ik mijn salaris kreeg.” Hoeveel ze aan de fiscus moest terugbetalen, weet ze niet precies, maar zeker meer dan 1000 euro. “Veel dus.” Fatima knikt: “Dat wordt nu verder opgepakt.”

“Als ik allebei mijn benen nog had, was dit me allemaal niet overkomen hoor”, verzucht Van Glanen Weijgel. “Ik houd graag alle touwtjes in handen, maar als je niet gezond bent, afhankelijk wordt en je maakt je druk om je kinderen… Weet je, die operatie heeft ook echt iets gedaan met mijn hersenen. Ik was er gewoon door versuft, ook door de medicijnen.”

Hooguit meekijken

De vraag is nu of en wanneer ze haar leven weer ter hand kan nemen. Want, zegt Agnaou, “Ik kan hooguit met cliënten meekijken, uiteindelijk moeten die het zelf gaan doen.” Al is er altijd een groep die van hulp afhankelijk zal blijven. Behoort Van Glanen Weijgel ook tot die groep? Nee, denkt Agnaou, zij zal het uiteindelijk wel redden.

En de cliënt zelf? “Aan de ene kant zeg ik: ik deed het vroeger ook zelf. Maar in Nederland rekenen ze je een enkel tikfoutje in een hulpaanvraag meteen aan. Foutjes kunnen heel snel gebeuren. En ze zijn heel gemeen hoor, ze kunnen zo zien of je goed bent aangemeld en als dat niet zo is, sturen ze je een boete.” Regelingen zijn verder onoverzichtelijk en van lang niet alles krijg je nog een brief thuisgestuurd. “Maar ik blijf een positief mens. Ik ga het doen.”

