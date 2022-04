Sara Lovisa komt eindelijk iets te weten over haar familie die omkwam tijdens het bombardement op Rotterdam

Hoe het is, om na tientallen jaren eindelijk meer duidelijkheid te hebben over het leed dat haar Rotterdamse familie in 1940 werd aangedaan? Daar kan Sara Lovisa, een 72-jarige Rotterdamse, geboren in december 1948, urenlang over praten. “Want het is alsof alles opeens dichterbij komt, nu we meer weten”, zegt ze.

Een leven lang had ze nauwelijks een idee hoe het precies zat. Pas nu, dankzij gezamenlijk onderzoek van Stichting Voorouder en het Stadsarchief Rotterdam, is het beeld langzaam duidelijk geworden. “Het bombardement heeft een enorme krater in het leven van mijn familie geslagen”, weet Lovisa, die uit verlegenheid liever niet op de foto wil. “Mijn halfzusje, een opa en een tante kwamen om.” Dat wist ze wel, ook als kind. “Maar mijn vader was een heel stille man. Hij had vreselijk veel meegemaakt in de oorlog. Zijn vader dood, zijn zusje, zijn kind. Maar veel meer dan dat wist ik niet. In die tijd werd er helemaal niet met kinderen over dat soort zaken gesproken.”

Verzamelen van verhalen

Het onderzoek naar de namen en verhalen van slachtoffers werd vorig jaar mei gestart. Door het verzamelen van de verhalen van nabestaanden hoopten de onderzoekers meer duidelijkheid te kunnen scheppen. Dat bleek een succesvolle aanpak: van 705 slachtoffers is nu definitief aangetoond dat zij zijn omgekomen bij het bombardement.

“Wij werden gewezen op de oproep aan nabestaanden van slachtoffers om zich te melden”, zegt Lovisa. “Dat heeft mijn dochter toen gedaan.”

Bij het uitzoeken van Lovisa’s familie-achtergrond kwam van alles naar boven. Op de bestaande lijst met slachtoffers, waar veel aan schort, stond bijvoorbeeld de naam van een familielid verkeerd genoteerd. Dat is nu rechtgezet. “Het maakt veel los. Dit is familie van me, al heb ik deze familie nooit kunnen leren kennen. Dat vind ik heel erg, en dat realiseer ik me nu eigenlijk pas.”

150 onbekende slachtoffers

Op de lijst van slachtoffers staan na dit onderzoek inmiddels de namen van 705 burgers en zes militairen genoteerd, maar er zijn meer slachtoffers gevallen. Inschatten hoeveel dat er zijn is volgens de onderzoekers nog lastig. Gedacht wordt aan ongeveer 150. De onderzoekers hopen dat nabestaanden zich alsnog melden. Zij zouden meer duidelijkheid kunnen bieden.

“Ik denk niet dat we ooit volledig kunnen zijn”, zegt directeur Jantje Steenhuis van het Stadsarchief. “Veel slachtoffers waren destijds ook niet meer te identificeren. Daarvoor ontbraken de middelen die we nu wel hebben.” Deze slachtoffers werden na het bombardement als onbekenden begraven. “Maar geen sprake van dat zij voor dit onderzoek opgegraven zullen worden”, zegt Steenhuis. “Daar is ook nog nooit op deze manier over gesproken.”

Dat er meer onderzoek volgt, lijkt desondanks logisch. De animo is groot. Nabestaanden hebben het Stadsarchief en Stichting Voorouder de laatste jaren overstelpt met vragen. Steenhuis: “Deze derde generatie wil weten: waar kom ik vandaan? Wat is er met mijn familie gebeurd?”

Uren staren naar een foto

Pas laat in haar vaders leven kwamen de verhalen alsnog, herinnert Lovisa zich. “Hij kon vaak niet slapen. Dan zat hij in zijn kamer, omringd met de dingen uit zijn verleden die belangrijk voor hem waren.” Dat vindt ze een moeilijke gedachte. Toch is er ook troost. Het doet Lovisa goed dat de namen van haar familieleden nu correct op de lijst staan. Ooit zal er een monument met al deze en honderden andere namen in de stad komen te staan, vermoedt Steenhuis. “Want er is grote behoefte aan het horen en zien van namen. Dat maakt het leed tastbaarder.”

Een dergelijk verzoek moet in Rotterdam uit de samenleving komen en wordt daarna door een commissie beoordeeld. Een verzoek daartoe is op dit moment nog niet ingediend. Behoefte aan herdenken heeft Lovisa in ieder geval ook. “Het goede nieuws is: ik krijg nu de kans. In mei worden de namen van mijn familieleden ter gedachtenis in de Rotterdamse Laurenskerk opgelezen.” Dat geeft voldoening. “Maar het blijft vreselijk.”

In een kwartier werd de binnenstad verwoest Op 14 mei 1940, tussen 13.27 en ongeveer 13.40 uur, bombardeerden Duitse bommenwerpers Rotterdam. Het bombardement volgde op de Duitse inval in Nederland van 10 mei. Toen het Duitse leger daarbij stuitte op weerstand van Nederlandse troepen, werd besloten tot het bombardement, om een capitulatie af te dwingen. In een kwartier tijd vernietigde het bombardement bijna de gehele historische binnenstad van Rotterdam.

