Sandra H. wurgde Ichelle, waarschijnlijk uit boosheid

De geboren Belgische wordt beschuldigd van moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde door haar op 15 december 2020 te wurgen. Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank van Middelburg achttien jaar celstraf geëist.

Terwijl Ichelle van de Velde al drie weken dood in het spirituele winkeltje van Sandra H. lag, ontving zij Ichelles moeder en broer, uitgerekend op die plek. Tijdens de rechtszaak ondergaat de verdachte de confrontatie met de moeder uitdrukkingsloos.

De woorden komen moeizaam en traag. Of helemaal niet. Wanneer de rechtbankvoorzitter met Sandra H. teruggaat naar 15 december 2020, de dag dat Ichelle van de Velde het leven liet, is de zaal als een stilleven. Alle aanwezigen kijken verwachtingsvol naar de verdachte; de verdachte staart op haar beurt naar de grond. De seconden tikken voorbij en worden een halve minuut. Dan start ze hortend en stotend met haar versie van de gebeurtenissen. Hoe Ichelle en zij in het keukentje achter Sandra’s spirituele winkel in een worsteling raakten die eindigde met een forse duw, waarna Sandra zachtjes haar keel dichtkneep. Als de rechtbank wil weten hoe zacht dat precies was, haalt de Vlaamse – nauwelijks zichtbaar – haar schouders op.

Driehoeksverhouding

De twee pakjes zakdoeken die ze bij binnenkomst in haar rechterhand draagt, blijven lang onaangeroerd op de eerste zittingsdag in de rechtbank in Middelburg. Sandra H. staat hier terecht voor de moord op Ichelle in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg, waar beiden in dezelfde straat een winkeltje hadden en bevriend raakten. Totdat een driehoeksverhouding met Sandra’s echtgenoot de zaken veranderde. Ichelle en Felix werden verliefd op elkáár, voor Sandra leek geen plaats meer. De daaropvolgende boosheid leidde er hoogstwaarschijnlijk toe dat het lichaam van Ichelle twee maanden later in delen werd teruggevonden in een kanaal enkele kilometers verderop.

Lang ontkende H. elke betrokkenheid, ondanks een scala aan sterke aanwijzingen. Eerder dit jaar nam ze de verantwoordelijkheid op zich. Maar hoe hard de rechtbank en de officier van justitie er ook aan trekken, de echte waarheid lijkt tijdens de zitting niet op tafel te komen. Tot frustratie van de familie, die bijna twee jaar na dato nog vol vragen zit over wat er precies is voorgevallen in de praktijkruimte achter Sandra’s winkel.

Fijne kerstdagen

In een mondelinge slachtofferverklaring spreken ze zich daarover uit. Als Ichelles moeder zich rechtstreeks tot Sandra wendt en haar aankijkt, staart de verdachte bewegingsloos terug. De details zijn pijnlijk. Over de zoektocht naar Ichelle, waar Sandra – moeder van negen kinderen – zelf aan meedeed. De geruststellende sms’jes die ze na de dood met Ichelles telefoon verstuurde. De fijne kerstdagen die Sandra iedereen via sociale media toewenste. En als klap op de vuurpijl de vraag van Sandra of ze haar meteen op de hoogte wilden brengen als er nieuws was over Ichelle. “Terwijl ze bij jou in de winkel lag, Sandra.”

Het geheugen van de verdachte blijkt selectief. Herhaaldelijk verklaart Sandra H. gedetailleerd over de plek van de stoelen in haar keukentje of de doek die Ichelle op die fatale dag om haar schouders droeg. Veel vaker klapt ze dicht als de rechtbank haar met confronterende vragen in het nauw drijft. Vier weken na de dood van Ichelle liet ze een van haar kinderen nietsvermoedend dozen met afgezaagde lichaamsdelen sjouwen. Een week daarvoor ontving ze Ichelles moeder en broer in hetzelfde pand waar het stoffelijk overschot toen nog lag.

Deskundigen schrijven de verdachte een zware persoonlijkheidsstoornis toe, mede ontwikkeld tijdens haar (naar eigen zeggen vernederende) relatie met Felix. Opgekropte boosheid heeft haar mogelijk tot haar daad aangezet.

Lees ook:

Moord op Zeeuwse Ichelle laat podcastmaker niet los

Waarom moest Ichelle (29) uit het Zeeuwse Oostburg dood? In de podcast Moord in de Spirituele Winkel blikken de nabestaanden terug op de slopende zoektocht en het verlies. De waarom-vraag is opeens niet meer zo belangrijk.