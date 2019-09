‘Salafisten doceren afkeer van Nederland’

Op salafistische scholen wordt niet alleen aan afkeer van ongelovigen gedoceerd, maar worden leerlingen ook opgeroepen Nederland de rug toe te keren. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en ‘Nieuwsuur’. Eerder dit jaar waarschuwde inlichtingendienst AIVD voor een groeiende invloed van het salafisme, een radicale tak van de islam, op het islamitisch onderwijs in Nederland. Krant en actualiteitenrubriek gingen op onderzoek uit om te achterhalen wat salafistische docenten hun leerlingen leren.

Op basis van verscheidene rapporten identificeerden de journalisten zo’n vijftig instellingen die enige vorm van salafistisch onderwijs aanbieden. Het gaat hier om onderwijs zoals koranlessen, dat buiten het reguliere en door de inspectie gecontroleerde onderwijs valt. Die vijftig zijn een kleine minderheid benadrukken NRC en Nieuwsuur; Nederland telt zeker vijfhonderd moskeeën die onderwijs aanbieden.

Bij tien van de vijftig instellingen werd de inhoud van lessen onderzocht. Deels kon dat door video’s te bekijken die op de sites van de instellingen te vinden waren. Maar bovendien deden de journalisten zich voor als ouders die overwogen hun kind in te schrijven maar eerst even het lesmateriaal wilden zien.

Vijand

In de lessen wordt leerlingen op het hart gedrukt geen andere god te aanbidden dan Allah. Dat mag je ook verwachten van een monotheïstische godsdienst, schrijven de journalisten, maar het salafisme gaat verder: wie gelooft in een andere of in helemaal geen god, begaat niet alleen een zonde, maar is daarmee de vijand geworden. En in sommige scholen wordt die lijn doorgetrokken naar de les om je afzijdig te houden van alles wat niet-islamitisch is en het advies op volwassen leeftijd Nederland de rug toe te keren en in een islamitisch land te gaan wonen.

In reactie op de bevindingen hebben enkele van de betrokken instellingen afstand genomen van de woorden van hun docenten. In politiek Den Haag is geschrokken gereageerd op het onderzoek van NRC en Nieuwsuur. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie vinden dat islamitische weekendscholen alsnog onder het toeziend oog van de onderwijsinspectie moeten vallen. En volgens het CDA moet het kabinet dergelijke scholen geheel uitbannen.

Lees ook:

Fundamentele kritiek op studie naar salafistische moskeeën

Een geruchtmakend promotie-onderzoek over salafisme in Nederland zou tal van fouten bevatten. Het was juist ontvangen als een gedegen studie naar de radicale islam.