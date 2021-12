Ruzie binnen de SP leidt tot afsplitsing: SP Rotterdam gaat verder onder de naam Socialisten 010

Onder de naam Socialisten 010 hopen de voormalig SP-leden, die van de partijtop niet namens de SP aan de verkiezingen mee mogen doen, toch in de gemeenteraad van Rotterdam te blijven.

De afsplitsing van de Rotterdamse SP-afdeling is een nieuw hoofdstuk in een conflict dat al maanden woedt. Niet alleen tussen de Rotterdammers en het landelijk bestuur, maar ook ook tussen de landelijke partijtop en enkele andere lokale afdelingen. De oorzaak van het conflict is de beslissing van de SP om tientallen leden te royeren, omdat zij lid zijn van ROOD (tot de zomer nog de jongerenpartij van de SP) of de linkse discussiegroep Marxistisch Forum. De partij staat dubbellidmaatschap niet toe, en oordeelde dat de twee verenigingen als politieke partij gezien kunnen worden. Wie weigerde lidmaatschap van ROOD dan wel het Marxistisch Forum op te zeggen, werd uit de partij gezet.

Solidair

Het leidde tot onvrede bij de SP-fracties in het land. In onder meer Rotterdam en Gouda weigerde de lokale afdeling zelfs om geroyeerde leden van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te halen. In Gouda doet de partij daardoor in maart niet meer mee aan de verkiezingen. Uit solidariteit met de geroyeerde nummer drie van de partij, trokken acht van de veertien raadskandidaten zich terug. In Rotterdam werd het gehele bestuur van de lokale afdeling geschorst door de partijtop, omdat zij achter de geroyeerde leden bleven staan.

Maar de geschorste Rotterdamse bestuursleden laten het er niet bij zitten. Samen met de huidige Rotterdamse raadsfractie van de SP ( twee man sterk) komen ze met een nieuw initiatief: Socialisten 010. Onder die naam willen ze ook mee gaan doen aan de verkiezingen. De partij zal in de kern lijken op de SP, zegt voorzitter Tijs Hardam. “Maar we kunnen natuurlijk wel hier en daar een scherper randje aanbrengen.”

Nieuwe kandidatenlijst

Als voorbeeld noemt Hardam discriminatie, racisme en politiegeweld. “De landelijke partij is terughoudend zich daartegen uit te spreken. Heeft zelfs soms de neiging om afdelingen terug te fluiten en te zeggen: daar moet je niet zo radicaal in zijn. Wij zijn van plan hier wel van plan meer aandacht te besteden aan hoe dat soort zaken te stoppen dan we onder de SP zouden kunnen.”

De Socialisten 010 hopen dat veel van de in totaal ongeveer 1100 Rotterdamse SP-leden zich bij hun initiatief zullen aansluiten. Zeker is dat nog niet. De landelijke SP wees ook drie Rotterdamse partijleden aan die onderzoeken of de SP Rotterdam nog met een nieuwe kandidatenlijst kan meedoen aan de verkiezingen. Of dat gaat lukken is nog niet bekend, maar het is dus mogelijk dat Hardam en collega's concurrentie krijgen van oud-partijgenoten.

