Ruttes lot lijkt bezegeld: ChristenUnie wil niet met de premier in nieuw kabinet

Segers zegt zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad dat de ChristenUnie, nu nog coalitiepartner in Rutte-III, niet geloofwaardig door kan met Rutte als premier. “Daarvoor is er te veel gebeurd.” Volgens Segers is een cultuuromslag nodig, naar een meer open bestuurscultuur. “Ik geloof niet dat Mark Rutte nog geloofwaardig door kan als beelddrager van die omslag.”

Daarmee is ook Ruttes laatste strohalm om nog door te kunnen als minister-president, hem uit de handen getrokken. In het debat van donderdag over de kwestie-Omtzigt en de onwaarheden die Rutte daarover gesproken had, steunde de voltallige oppositie een motie van wantrouwen. Dankzij een motie van afkeuring die de hele Tweede Kamer steunde, op Ruttes eigen VVD na, hoefde hij niet direct te vertrekken.

Segers heeft overwogen om de motie van wantrouwen te steunen. Maar zijn partij wilde niet midden in de coronacrisis het demissionaire kabinet ‘onthoofden’, waarmee de chaos nog groter was geworden.

Rutte zelf klonk nog monter na het zenuwslopende debat, dat tot half vier in de nacht duurde. Na die motie van wantrouwen zei hij tegen de pers dat hij geloofwaardig is, en voldoende vertrouwen ervaart om door te gaan.

Maar ook toen al stond de minister-president die beloofde Nederland met stabiel leiderschap door de coronacrisis te loodsen, onder immense druk om voor de stabiliteit van het landsbestuur zijn premierschap op te geven. Zelfs de immer gezagsgetrouwe SGP had de motie van wantrouwen immers ondersteund. En D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra dienden wél een motie van afkeuring in. Kaag liet die gepaard gaan met een onheilspellende waarschuwing: “Ik zou zelf mijn conclusies eraan verbinden.” Genoeg bewindslieden traden af na zo’n hard signaal van het parlement.

Bezinning en reflectie

De partijen zouden het Paasweekend , in de woorden van Kaag, aangrijpen voor ‘bezinning en reflectie’. De dagen na de verkiezingen tot aan donderdagnacht waren als een steeds verder uitdijende en harder naar beneden razende sneeuwbal. Wat begon met een coronabesmetting van staatssecretaris Mona Keijzer, leidde via een positieve test van verkenner Kajsa Ollongren tot het uitlekken van vertrouwelijke documenten. Die deden de formatie stranden en luidden bijna het einde in van de politieke carrière van Rutte.

De druk werd vrijdag al groter, toen de jongerenverenigingen van CDA, D66 en ChristenUnie hun moederpartijen opriepen om niet langer met Rutte samen te werken. Segers heeft aan die oproep snel gehoor gegeven.

Rutte zal zich tijdens de paasdagen moeten afvragen met welke boodschap hij na het weekend naar de nieuwe verkenner gaat. Komt hij tegemoet aan de druk van het voltallige parlement om zich terug te trekken als VVD-leider, of probeert hij, tegen beter weten in, zijn premierschap te verlengen? Als hij tijdens het debat van donderdag iets getoond heeft, dan is het dat hij bereid is voor zijn premierschap te vechten tot de laatste snik, en daarbij risico’s te nemen waarvoor vrijwel ieder ander zou terugdeinzen.

Veruit de meeste stemmen gingen naar Rutte

Rutte sloot vrijdagochtend tegenover journalisten niet uit dat hij bereid zou zijn een stap opzij te zetten, maar noemde vervolgens allemaal redenen waarom hij wél moet doorgaan. Hij voelt zich gesteund voelt door 1,9 miljoen kiezers, die nog maar tweeënhalve week geleden hun stem op hem uitbrachten. En het land bevindt zich nog steeds in een grote crisis. “Het is gek om dan te zeggen: ik stap opzij.” Hij zegt vooral het vertrouwen te willen herstellen.

Rutte werd bovendien, tot het interview met Segers verscheen, gesteund door zijn partij. Alle partijprominenten die in de media aan het woord kwamen, vinden dat hij moet doorgaan. Zo zegt oud-minister Melanie Schultz in het Algemeen Dagblad dat zij het ‘absurd’ zou vinden “als andere partijen nu zouden zeggen: we willen wel met de VVD, maar niet met hem. De VVD is met afstand de grootste geworden en veruit de meeste stemmen gingen naar Mark Rutte.”

Dat sentiment kan snel omslaan, als Ruttes koppigheid coalitiedeelname van de VVD in gevaar brengt. Segers is wel bereid om met de VVD te praten, maar dan zonder Mark Rutte. De liberalen komen zo voor de beslissing om zich van Rutte te ontdoen om als grootste partij de formatie in te gaan, of om mét Rutte buitenspel komen te staan.

