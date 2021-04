Ruttes lot ligt in handen van zijn coalitiepartners

De minister-president die beloofde Nederland met stabiel leiderschap door de coronacrisis te loodsen, staat krap tweeënhalve week na de verkiezingen onder immense druk om voor de stabiliteit van het landsbestuur zijn premierschap op te geven.

Dat is de uitkomst van een van de meest zenuwslopende en verstrekkende Kamerdebatten in jaren. Toch was de hoofdrolspeler zelf na afloop, tegen half 4 in de nacht, even monter als altijd. VVD-leider Mark Rutte had ternauwernood een motie van wantrouwen overleefd, maar zei tegen de pers dat hij geloofwaardig is, en voldoende vertrouwen ervaart om door te gaan.

Dat is hooguit het halve verhaal. In het debat had Rutte kunnen zien dat hij akelig alleen is komen te staan. Dankzij D66, CDA en ChristenUnie, zijn coalitiepartners uit Rutte-III, haalde de motie van wantrouwen net geen meerderheid, en bleef hem een ongekende en smadelijke afgang bespaard. Tegelijkertijd steunde zelfs de gezagsgetrouwe SGP dit zwaarste parlementaire middel. En D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra dienden wél een motie van afkeuring in, waar alleen Ruttes eigen VVD tegen stemde. Genoeg bewindslieden traden af na zo’n hard signaal van het parlement.

Bezinning en reflectie

Alle partijen hebben behoefte aan een Paasweekend van, in de woorden van Kaag, ‘bezinning en reflectie’. De dagen na de verkiezingen tot aan donderdagnacht waren als een steeds verder uitdijende en harder naar beneden razende sneeuwbal. Wat begon met een coronabesmetting van staatssecretaris Mona Keijzer, leidde via een positieve test van verkenner Kajsa Ollongren tot het uitlekken van vertrouwelijke documenten. Die deden de formatie stranden en luidden bijna het einde in van de politieke carrière van Rutte.

De premier zit er nog, en de hamvraag voor D66, CDA en ChristenUnie is of zij Rutte nog voldoende vertrouwen om onder zijn leiding een kabinet te formeren. Alle andere combinaties met Rutte als premier zijn nu uitgesloten. GroenLinks, PvdA, SP of JA21 zullen niet toetreden tot een coalitie onder iemand die zij niet vertrouwen.

Kaag hintte er al op dat zij niet verder wil met Rutte, maar hem met haar motie de kans geeft de eer aan zichzelf te houden: “Ik zou zelf mijn conclusies eraan verbinden”. Hoekstra vindt dat de premier zich geblameerd heeft. Ondertussen neemt de druk uit eigen kring toe. In navolging van de jongerenafdeling van de ChristenUnie lieten vrijdagmiddag ook de Jonge Democraten en CDJA weten dat hun moederpartijen niet langer met Rutte moeten samenwerken.

De chemie is uitgewerkt

Komende week begint een nieuwe, politiek meer onafhankelijke verkenner, nadat de demissionaire ministers Van Ark en Koolmees vrijdag op aandringen van de Kamer terugtraden. Mogelijk zeggen CDA, D66 en CU tegen die verkenner dat zij wel met de VVD willen regeren, alleen zónder Rutte. Als die vervolgens terugtreedt, dan is een nieuw VVD-CDA-D66-CU-kabinet overigens lang geen zekerheid. De chemie in Rutte-III is uitgewerkt. Vooral op medisch-ethisch vlak willen D66 en ChristenUnie totaal andere richtingen uit. Alleen: als Rutte wel opstapt, komen ook alle andere coalitie-opties, zoals met PvdA en GroenLinks, weer op tafel.

Vrijdagochtend sloot Rutte niet helemaal uit dat hij bereid is een stap opzij te zetten. Vervolgens noemde hij allemaal redenen waarom hij wél moet doorgaan. Het land bevindt zich immers nog steeds in een grote crisis. En 1,9 miljoen mensen stemden nog maar kort geleden op hem, de premier. “Het is gek om dan te zeggen: ik stap opzij.” Hij zegt vooral het vertrouwen te willen herstellen.

Mark Rutte, die maandenlang onbedreigd op weg leek de langstzittende premier te worden, is zwaar beschadigd, maar nog niet van het toneel verdwenen. En als hij donderdag iets getoond heeft, dan is het dat hij bereid is voor zijn premierschap te vechten tot de laatste snik, en daarbij risico’s te nemen waarvoor vrijwel ieder ander zou terugdeinzen.

