Rutte: Terug naar normaal is zaak van heel lange adem

Om met het goede nieuws te beginnen: het kabinet en experts denken volop na over de manieren waarop Nederland weer voorzichtig, stap voor stap, de deur op een kier kan zetten. Het slechte nieuws: zover is het nog lang niet. “Eén ding is glashelder, terug naar normaal is een zaak van lange adem”, aldus premier Rutte dinsdag na het wekelijkse crisisberaad.

Echt normaal zal ook het niet snel weer worden volgens de premier, die in de wereld-van-voor-het-virus het credo ‘normaal doen’ hanteerde. Rutte roept daarom instellingen, bedrijven en scholen op mee te doen in de zoektocht naar het nieuwe normaal, de ‘anderhalve meter samenleving’. “Denk erover na. Wat betekent het voor jouw organisatie, voor je winkel, of voor je bioscoop?”

Rutte waarschuwt daarbij voor de ‘schijntegenstelling’ tussen gezondheid en economie, die hij sommigen hoort opwerpen. “Wat we nu doen voor onze gezondheid doen we ook voor de economie. Als we te vroeg afschalen en het virus grijpt weer om zich heen, dan worden veel mensen ziek en dat schaadt ook de economie. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.”

Hou vol en blijf thuis

Het kabinet staat onder grote druk om helderheid te geven wanneer er enige versoepeling van de anti-coronamaatregelen zal komen. Zo wil VNO-NCW na de meivakantie ‘weer gas geven’, de KNVB wil het liefst de nationale competitie vanaf half juni uitspelen. Voor al die mensen had Rutte slechts één boodschap: hou vol en blijf thuis. Want de premier weet: versoepeling komt pas aan de orde als de discipline hoog blijft. Grote kans dat anders de ‘intelligente lockdown’ nog veel langer moet duren. Meer duidelijkheid geeft hij daarom pas op 21 april.

Een groot probleem is dat alle strategieën om uit de pandemie te geraken zeer complex, duur en tijdrovend zijn. Ze vragen bovendien veel capaciteit en inzet van toch al overbelaste zorgmedewerkers, laboranten en data-analisten. In ieder geval zijn er enkele harde voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan, zo bleek dinsdag. Het crisisteam van het RIVM zette deze maatregelen op een rij, in een advies dat volgens Rutte ‘heilig’ is.

Allereerst moet het besmettingsgetal, het aantal mensen dat door één patiënt wordt besmet, geruime tijd onder de één liggen. De crisisfase op de ic’s moet achter de rug zijn, aangezien iedere versoepeling ook weer een golf nieuwe besmettingen met zich meebrengt. En er moet veel getest worden, heel veel getest.

Grote testcapaciteit

Volgens speciaal coronagezant Feike Sijbesma ligt een testcapaciteit van 17.500 of mogelijk zelfs 29.000 per dag binnen bereik, maar hij durft daar ‘nog geen termijn’ op te plakken, zei hij dinsdag in een telefonisch interview. Het gaat dan om moleculaire tests om besmetting vast te stellen. Die worden sinds deze week ingezet voor zorgmedewerkers. De experts van het RIVM willen dat straks ook mensen met gewone klachten in aanmerking komen. Nu gebeurt dat vooral bij ernstige klachten. Blijkt iemand besmet, dan komt er onderzoek naar diens contacten, net als in de beginfase van de uitbraak. Toen deed de GGD dergelijk contactonderzoek, maar die raakte vooral in Brabant snel overbelast.

Daarom omarmt het kabinet nu de inzet van nieuwe technieken, zoals volg-apps op mobieltjes. Of iedereen die apps straks verplicht moet gebruiken, daar denkt het kabinet nog over na. Net als over manieren om de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk te houden. Feit is dat dergelijke apps, waar landen als Zuid-Korea al veel langer gebruik van maken, alleen nuttig zijn als de helft tot driekwart van de mensen meedoet, volgens de coronagezant. Maar ook hij benadrukte dinsdag: zover is het voorlopig nog niet.