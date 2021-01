Rutte tegen familie relschoppers: ‘Zorg ervoor dat dit stopt’

Demissionair premier Mark Rutte noemt de rellen van afgelopen weekend in verschillende steden ‘ontoelaatbaar’. “Wat bezielt die mensen?” Hij doet een oproep aan familie en vrienden van de relschoppers: “Zorg ervoor dat dit stopt”.

Rutte vindt dat het geweld in onder meer Eindhoven, Enschede, Den Haag en Amsterdam niets te maken heeft met een ‘vrijheidsstrijd’ tegen de virusmaatregelen, zoals een deel van de relschoppers het geweld motiveert. Rutte: “Wij nemen deze rotmaatregelen niet voor onze lol. We moeten de strijd met het virus winnen. Alleen zo kunnen we onze vrijheid herwinnen.”

Van versoepeling of het terugdraaien van de avondklok zal daarom ook geen sprake zijn, zegt Rutte. Hij zegt ervan uit te gaan dat 99 procent van de bevolking de ingrijpende vrijheidsbeperkingen steunt. “Het is een heel klein groepje mensen dat dit criminele gedrag laat zien. Het overgrote deel van de Nederlanders houdt zich aan de maatregelen.”

Lik op stuk

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (justitie) waarschuwt dat ‘criminelen’ die zich schuldig maken aan rellen, lik-op-stukbeleid kunnen verwachten. Hij wijst erop dat afgelopen weekend al veel bekeuringen zijn uitgedeeld. Later vandaag overlegt hij met burgemeesters over de veiligheidssituatie.

Ook veel Tweede Kamerleden spreken hun afschuw uit over de rellen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en zijn collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie spreken hun dank en steun uit aan de politie.

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen reageerde zondag op de rellen in Urk. “Negeren avondklok, teststraat in brand steken, een beveiliger belagen en mishandelen en de pers het werken onmogelijk maken. De daders moeten gepakt en gestraft worden. Blijf van anderen af en laat mensen gewoon hun werk doen.”

Klaver vs. Wilders

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PVV-leider Geert Wilders wijzen ook naar elkaar op Twitter. Klaver: “Dit soort rellen is precies wat er gebeurt als partijen als PVV en Forum roepen dat de NOS fake news is. Stop met dat verkondigen, het is niet onschuldig om de NOS ‘nepnieuws’ te noemen, het is levensgevaarlijk.” Klaver haalt ook een PVV-kandidaat aan, die in Urk opriep tot ongehoorzaamheid. “Vergeet niet dat PVV Urk tot dit geweld heeft aangezet. Het is niet onschuldig om als politieke partij op te roepen regels aan je laars te lappen. Onacceptabel, ondemocratisch en ronduit gevaarlijk!” Later veroordeelde de Urkse PVV’er alsnog het geweld.

Wilders tweet dat mensen die vreedzaam tegen de avondklok demonstreren ‘groot gelijk’ hebben. “Maar tuig dat geweld gebruikt, zelfs tegen ziekenhuizen en teststraten, moet snoeihard worden aangepakt.” Hij noemt Klaver een ‘extreemlinkse politieke ophitser’. Eerder tweette Wilders bij beelden van rellende jongeren in de Schilderswijk: “Kom op Jesse, grijp in, je achterban in de Schilderswijk!”

Steun voor verzet, maar tegen geweld

Forum voor Democratie keert zich op maandagochtend tegen het geweld in sommige steden. Forum-voorman Thierry Baudet tweet over “verschrikkelijke beelden van rellen en plunderingen.” Tijdens het weekend sprak Forum meermaals zijn steun uit voor het ‘verzet’ tegen “deze onacceptabele inperking van onze vrijheid.” Die boodschap ging gepaard met een oproep om bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart op Forum te stemmen.

