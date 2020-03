Rutte roept op: geen handen meer schudden

Premier Mark Rutte doet een dringend oproep aan alle Nederlanders: houd je aan de hygiëneregels. Nies in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en was de handen veelvuldig. Gisteravond voegde de minister-president daar tijdens een ingelaste persconferentie een opvallende vierde regel aan toe. Schud geen handen meer.

Het kabinet hield maandagavond een tweede spoedberaad over de uitbraak van het coronavirus. In het crisiscentrum op het ministerie van justitie en veiligheid spraken diverse ministers en staatssecretarissen met onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over extra maatregelen.

Rutte richtte zich na afloop tot alle inwoners. Nederland is ‘een nuchter landje’, zei hij, maar daar schuilt een gevaar in. “Het risico bestaat dat die nuchterheid ons verslapt. Ik vraag iedereen om scherp te kijken naar de hygiënemaatregelen. We kunnen dit alleen aan als we het met 17 miljoen mensen doen.”

De belangrijkste boodschap aan alle Nederland is om per direct geen handen meer te schudden. Rutte: “Het is heel huiselijk, maar het helpt. U kunt vanaf nu voetzoenen of elleboog stoten, wat u wilt.” Afgelopen vrijdag liet de premier nog weten dat handen schudden geen probleem was.

Premier Rutte op persconferentie: schud geen handen meer! pic.twitter.com/yuLGO6FnS7 — Xander van der Wulp (@XandervdWulp) 9 maart 2020

Ondanks de scherpere hygiëneregels verkeert Nederland nog steeds in de zogeheten ‘indamfase’. Dat betekent volgens het RIVM dat verspreiding van het virus binnen Nederland nog in bedwang te houden is. Wanneer de volgende fase aanbreekt en welke maatregelen daarbij horen, wil Rutte niet zeggen.

Voor de provincie Noord-Brabant gelden wel aparte voorschriften, die maandagavond nog eens door de premier werden aangescherpt. Brabanders worden opgeroepen om de komende week zoveel mogelijk thuis te werken. Het kabinet hoopt dat werkgevers hier soepel mee omgaan. Het is wel de bedoeling dat leerkrachten zo mogelijk blijven werken, zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan.

In Brabant zijn veruit de meeste corona-besmettingen. In de andere provincies zijn de besmettingen te verklaren, bijvoorbeeld omdat patiënten in risicogebieden in het buitenland zijn geweest. Het RIVM houdt er rekening mee dat in Brabant sprake is van een ‘beperkte verspreiding in de bevolking’.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, woonachtig in Breda, gaf maandag het goede voorbeeld. Hij kampt met een verkoudheid en blijft de komende dagen binnen.

56 nieuwe patiënten in Nederland, in totaal 321 mensen besmet met nieuw coronavirus Voor het eerst in zes dagen verminderde maandag de toename van het aantal besmettingsgevallen van Covid-19 in Nederland. Er kwamen 56 nieuwe patiënten bij. Daarmee komt het totaal op 321, van wie er drie zijn overleden. Ter vergelijking: zondag kwamen er nog 77 nieuwe patiënten bij, en zaterdag 60. Bij in totaal 90 patiënten is de bron van de besmetting nog niet duidelijk. Voor het eerst vormen patiënten die de ziekte in het buitenland opliepen niet langer de meerderheid. Het aandeel Brabantse patiënten is in twee dagen opgelopen van 30 tot 41 procent. Afgelopen weekend zijn in die provincie honderden ziekenhuismedewerkers met verkoudheidsklachten getest, om te kijken of het virus zich daar op grotere schaal verspreid. De uitslag van dat onderzoek wordt waarschijnlijk dinsdag bekend. Maar alle zorgmedewerkers van wie de positieve testen al bekend zijn, zoals tien medewerkers van het Amphiaziekenhuis in Breda, zijn al meegeteld. Dat heeft zijn weerslag in de cijfers: de gemeente Tilburg telt nu de meeste patiënten: 27. Breda volgt met 19.

