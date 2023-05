Rutte praat met bondgenoten over F-16’s voor Oekraïne. ‘Er zijn geen taboes’

Er bestaan voor Nederland geen taboes over wapenleveringen aan Oekraïne, zei premier Mark Rutte donderdag tijdens een persconferentie in het Catshuis. Er is volgens hem overleg met bondgenoten over de levering van F-16’s aan Oekraïne.

President Zelensky vraagt al langer om de levering van gevechtsvliegtuigen. De Oekraïense president gaf donderdag aan geen reden te zien om te wachten met het trainen van Oekraïense piloten. Daarnaast vroeg hij de Noordelijke bondgenoten om snel meer wapens te leveren.

Hoewel de levering van gevechtsvliegtuigen geen taboe is, “is het voorlopig nog niet zover”, aldus Rutte. Het onderwerp ligt gevoelig en daarom wordt achter de schermen druk gediscussieerd met onder meer België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Rutte benadrukte dat het Nederlandse parlement het plan steunt. De premier hoopt het debat daarom binnenkort “tot een conclusie te kunnen brengen”. Daar is vooral tijd voor nodig, verwacht Rutte. “Ik heb dit eerder gezien met de Leopard 2-tanks, die zijn uiteindelijk ook geleverd aan Oekraïne.”

Gerechtigheid

Eerder vandaag hield Zelensky een toespraak voor het World Forum in Den Haag. Daarin besteedde hij vooral aandacht aan de beoogde berechting van Russische oorlogsmisdadigers in die stad. “We willen allemaal een andere Vladimir zien, hier, in Den Haag”, zei Zelensky, doelend op de Russische president Poetin. Tegen hem heeft het Internationaal Strafhof in maart een arrestatiebevel uitgevaardigd, wegens oorlogsmisdaden.

“Hij is degene die het verdient om veroordeeld te worden voor deze misdadige acties. Ik ben er zeker van dat we dat zullen meemaken, wanneer we winnen. En we zullen winnen”, aldus Zelensky in het World Forum. Dat ligt pal tegenover het voormalige Joegoslavië-tribunaal, waar onder anderen oud-president Slobodan Milosevic is berecht.

“Ik ben blij in jullie sterke land te zijn, het land van vrijheid en gerechtigheid”, zei de president, die deze donderdag een druk programma afwerkt in Den Haag.

Apart tribunaal tegen ‘misdaad van agressie’ is in oprichting

Los van dat arrestatiebevel van het Strafhof tegen Poetin zou er in Den Haag een speciaal tribunaal moeten komen voor berechting van ‘de misdaad van agressie’ die door Rusland zou zijn gepleegd met de invasie in Oekraïne. Voor dat type misdaden is het Strafhof niet uitgerust. Dat geldt ook voor het elders in de stad gelegen Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties.

“Straffeloosheid is de sleutel die de deur opent naar agressie”, zei Zelensky, die zijn hoop vestigt op de volledige berechting van Russische oorlogsmisdaden. Daarover wordt al sinds het begin van de oorlog bewijsmateriaal verzameld. De Oekraïense president zei dat er alleen al in de voorbije maand april 6139 Russische oorlogsmisdaden zijn geteld, waarbij 207 burgers (onder wie elf kinderen) zijn omgekomen.

Hij waarschuwde voor een halfbakken (‘hybride’) juridisch proces. “Als we echte gerechtigheid willen, moeten we niet zoeken naar excuses en verwijzen naar de tekortkomingen van het huidige internationale recht. We zullen ferme beslissingen moeten nemen, die deze tekortkomingen corrigeren, die helaas bestaan in dat internationale recht.”

Verder bedankte Zelensky Nederland voor de steun in het verzet tegen Rusland. “Dank aan Nederland voor elk wapen dat we hebben gekregen. Ik ben blij in jullie sterke land te zijn, het land van vrijheid en gerechtigheid.”

Minuut stilte, ook voor slachtoffers MH17

Halverwege zijn toespraak namen hij en alle aanwezigen een minuut stilte in acht voor alle slachtoffers van de Russische agressie, waarbij hij ook specifiek de overwegend Nederlandse slachtoffers noemde van het neerschieten van vlucht MH17 in juli 2014.

Tot slot stond hij stil bij de Nationale Dodenherdenking van deze avond in Nederland. “Denk daarbij ook aan de Oekraïners, de mannen, vrouwen en kinderen die nu nog geleefd zouden hebben als die agressie er niet was geweest. Dit is een oorlog die we niet wilden, een oorlog die we tot de laatste moeten maken. En dat gaan we doen. Slava Ukraini.”

