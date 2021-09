‘Rutte mogelijk doelwit aanslag of ontvoering’

Criminelen zouden mogelijk van plan zijn een aanslag op de premier uit te voeren, of hem te ontvoeren. Dat bevestigen bronnen aan de NOS en het Parool, na berichtgeving in de Telegraaf.

Volgens die krant zouden er zogenoemde ‘spotters’ zijn gesignaleerd in de buurt van de premier. Dat zijn mensen die voorafgaand aan een aanslag of een ontvoering onderzoeken hoe die het best uit te voeren is. Ook eerdere moordaanslagen, zoals die op Peter R. de Vries van afgelopen zomer, werden op dergelijke wijze voorbereid. Daarom wordt Rutte nu extra beveiligd door politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), zo meldt de Telegraaf.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet ingaan op de verscherpte beveiliging. “Over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen doen we nimmer uitlatingen”, aldus een woordvoerder in de Telegraaf. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid doet desgevraagd geen mededelingen.

