Rutte maakt blauwdruk kabinet bekend: geen coronaminister, wel stikstofpost

De nieuwe minister voor natuur en stikstof zal deel uitmaken van het ministerie van landbouw. Op het ministerie van Sociale Zaken komt een minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Op dat laatstgenoemde ministerie verdwijnt de staatssecretaris. Mark Rutte kondigde de nieuwe posten aan na zijn eerste overleg als formateur met de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Ook komt er een staatssecretaris voor mijnbouw bij het ministerie van economische zaken. Die bewindspersoon gaat zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek in Groningen. Bij binnenlandse zaken wordt de portefeuille van de staatssecretaris die nu belast is met onder meer het bestuur in de Cariben uitgebreid met digitalisering. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap krijgt er ook een staatssecretaris bij, voor cultuur en media.

Wie de verschillende functies gaat bekleden, is nog onbekend. Het streven is om de namen van Rutte IV in de tweede week van januari te presenteren. Zeker is dat Rutte als premier en CDA-leider Wopke Hoekstra plaatsnemen in het kabinet.

Geen coronaminister

Eerder maakten de coalitiepartijen al bekend te komen met een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en voor klimaat en energie. In totaal komen er twintig ministers en negen staatssecretarissen. Het kabinet wordt iets groter omdat de nieuwe coalitiepartijen zich ervan bewust zijn dat ze “ingewikkeld werk” te doen hebben. In het nu demissionaire kabinet-Rutte III raakten meerdere bewindspersonen overwerkt.

Een aparte minister voor het coronabeleid komt er niet. Volgens formateur Mark Rutte ‘ligt het voor de hand’ dat de minister van Volksgezondheid deze taak op zich neemt naast de andere verantwoordelijkheden die bij de post horen.

Op het ministerie van volksgezondheid komt wel een minister voor langdurige zorg en sport en een staatssecretaris jeugd en preventie. De bewindslieden zullen intensief samenwerken en daarom denkt Rutte dat het voor de minister van volksgezondheid te doen is om het dossier corona te bestieren.

De Jonge

Momenteel is Hugo de Jonge (CDA) demissionair minister van volksgezondheid en Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris. Eerder was VVD’er Tamara van Ark minister voor medische zorg, maar zij is gestopt vanwege aanhoudende nekklachten. De Jonge en Blokhuis hebben haar taken onderling verdeeld.

Als minister is De Jonge verantwoordelijk voor het hele coronadossier. Maar omdat nog niet bekend is welke partij de minister van volksgezondheid gaat leveren, is het allerminst zeker dat De Jonge terugkeert als coronaminister. NRC schreef eerder dat het CDA andere ministeries krijgt dan volksgezondheid en De Jonge dus geen minister daar kan blijven.

Blauwdruk voor Rutte IV De bewindspersonen zijn als volgt over de departementen verdeeld, al kunnen de namen volgens het Bureau Kabinetsformatie de komende weken nog veranderen: Algemene Zaken: minister-president, tevens minister van Algemene Zaken Buitenlandse Zaken: minister van Buitenlandse Zaken, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Justitie en Veiligheid: minister van Justitie en Veiligheid, minister voor Rechtsbescherming, staatssecretaris van Asiel en Migratie. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, staatssecretaris van Cultuur en Media. Financiën: minister van Financiën, staatssecretaris van Fiscaliteit, staatssecretaris van Toeslagen en Douane. Defensie: minister van Defensie, staatssecretaris van Defensie. Infrastructuur en Waterstaat: minister van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Economische Zaken en Klimaat: minister van Economische Zaken, minister voor Klimaat en Energie, staatssecretaris van Mijnbouw. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister voor Natuur en Stikstof. Sociale Zaken en Werkgelegenheid: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Volksgezondheid, Welzijn en Sport: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister voor Langdurige Zorg en Sport, staatssecretaris van Jeugd en Preventie.

