Rutte heeft begrip voor koning die coronaregels overtrad: ‘Niet goed, maar laten we het niet te zwaar maken’

Op de geheel door Oranjekoorts bevangen Haagse Marktweg schudde de koning voetbalfans de hand, ruimschoots binnen het anderhalve-metergebied. De toeloop was groot, dus het afstand houden lukte niet zo, liet Willem-Alexanders begeleider, de Haagse burgemeester Jan van Zanen vrijdag via zijn woordvoerder weten.

“Saamhorigheid, dat is precies waar Oranje voor staat, en waar deze straat voor staat”, zei de koning tijdens het bezoek. Dat het iets té saamhorig was geweest, wekte wrevel in Den Haag. “Die regels zijn er niet voor niets, spreek elkaar erop aan”, reageerde minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Minister Ferd Grapperhaus (Justitie), die vorig jaar tijdens zijn huwelijk ook in de fout ging, zei dat voor leden van het koningshuis geen uitzondering geldt. Maar: “Het is soms gewoon moeilijk om vast te blijven houden aan de regels, laten we daar eerlijk en duidelijk over zijn.”

Koning Willem-Alexander “baalt er zelf ontzettend van” zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagmiddag.

In de voorbereiding was “alles erop ingericht” om de coronaregels wel na te leven, maar het werd snel druk. “Daardoor was het uiteindelijk niet mogelijk de 1,5 meter te houden”, aldus Rutte. Dat de koning zelf ook handen schudt “is niet goed, maar op een gegeven moment is het ook niet te houden, weet je”, aldus de minister-president. “Het is op zich niet goed, maar laten we het niet te zwaar maken. Het is niet zo bedoeld.”

Pijn om beschaamd vertrouwen

De koning lag al eerder overhoop met die regels. Op vakantie in Griekenland in augustus gingen hij en koningin Máxima iets te close op de foto met een restauranthouder. ‘In de spontaniteit van het moment’ niet goed opgelet, twitterden ze later. In oktober keerde het paar spoorslags terug uit Griekenland, waar ze heen waren gereisd terwijl was opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. “Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, zei de koning toen.

Sindsdien hebben zowel Máxima als Willem-Alexander veelvuldig in ziekenhuizen en andere instituten werkbezoeken afgelegd die in het teken van de epidemie stonden.

