Rutte en Grapperhaus kunnen met turbo-spoedwet rekenen op flinke kritiek

Met de turbo erop hoopt het kabinet een spoedwet door het parlement loodsen om de avondklok te redden. Drie dagen lang is alles erop gericht om de juridische fouten te herstellen. Vrijdag aan het einde van de dag moet er een nieuwe regeling liggen, met een stempel erop van de Tweede en Eerste Kamer.

De haastklus is nodig nadat de kortgedingrechter dinsdag, in een door de stichting Viruswaarheid aangespannen zaak, geoordeeld heeft dat de juridische basis voor de avondklok niet deugt. Het kabinet paste de bestaande Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) toe om de avondklok in te voeren. Volgens de rechter kan dat alleen als er ook echt sprake is van ‘superspoed, zoals bij een dijkdoorbraak’, en daarvan was geen sprake, want het kabinet was al langer aan het dubben over een avondklok. Er werd ook de tijd genomen om er met de Tweede Kamer over te praten, alhoewel dat bij toepassing van de Wbbbg formeel niet hoeft.

Vrijdag dient het hoger beroep van het kabinet tegen de uitspraak. Mogelijk krijgt het kabinet in die zaak bij het gerechtshof alsnog gelijk en kan de avondklok in stand blijven onder de huidige wet, maar voor de zekerheid is er dinsdag snel een spoedwet geschreven die adequaat zou moeten zijn. Die avondklok-wet arriveerde woensdagmiddag bij de Tweede Kamer, met een advies van de Raad van State.

Strakke planning

Snel een wet door het parlement loodsen gebeurt vaker. Toen de rechter een verplichte coronatest voor reizigers uit het buitenland verbood, werd ook in allerijl een wet opgetuigd. De route die de spoedwet deze week nog moet afleggen is strak gepland. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer en wordt ook over de spoedwet gestemd. De Eerste Kamer zal er vrijdag op verzoek van het kabinet over debatteren en daarna meteen over stemmen.

Het levert vrijdag een merkwaardig tafereel op. Bij het gerechtshof in Den Haag dient om tien uur het hoger beroep van het kabinet tegen het besluit van de kortgedingrechter om de avondklok te verbieden. Ongeveer op hetzelfde tijdstip begint in de Eerste Kamer waarschijnlijk het debat over een nieuwe avondklok-wet die het juridische geharrewar overbodig kan maken.

Forse kritiek van de Kamer

De verwachting is dat de Tweede Kamer donderdag forse kritiek levert op premier Mark Rutte en minister van justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus. In een eerder debat over de avondklok werd gewaarschuwd voor de juridisch wankele basis waarop de avondklok rust. Grapperhaus bestreed dit en houdt tot nu toe vol dat de avondklok prima via de Wbbbg kon worden ingevoerd. Ook in de Eerste Kamer zal de kritiek niet mals zijn, nu de rechter dat toch verboden heeft. Destijds legde Grapperhaus de kritiek van de Raad van State op dit punt naast zich neer, maar voor de nieuwe spoedwet nam hij alle aanwijzingen netjes over.

Een deel van Kamer blijft vinden dat de avondklok, welke wet het kabinet ook hanteert, sowieso een te zwaar middel is. Die kritiek kwam eerder van de PVV, de SGP en Forum voor Democratie. Dit punt zal donderdag en vrijdag ook terugkomen, maar het echte debat over de inzet van de avondklok is volgende week. Dinsdag is er weer een persconferentie van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen; later die week volgt een debat in de Tweede Kamer.

