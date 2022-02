Rutte: diepe excuses voor extreem en stelselmatig geweld in Indonesië

Premier Rutte heeft zijn excuses gemaakt voor het geweld dat Indonesiërs is aangedaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Nederlandse militairen gingen zich te buiten aan excessief, structureel en extreem geweld in Indonesië, zo blijkt uit een uitgebreide studie van drie wetenschappelijke instituten (NIOD, KITlv en NIMH). Rutte noemde het rapport 'doordringend en confronterend'.

“Het kabinet onderschrijft de conclusies. We moeten de waarheid onder ogen zien “Nederland voerde een koloniale oorlog waarin stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld werd gebruikt, tot martelingen toe, die in de meeste gevallen onbestraft bleven.”

Rutte kom aan in Brussel voor een vergadering over de situatie in Oekraïne. Beeld AP

Niet slechts incidenten

Nederland neemt afstand van de lang aangehangen stelling dat het bij het geweld slechts om uitwassen ging en het leger in principe correct te werk was gegaan. De verantwoordelijkheid voor de misstanden lag op het hoogste niveau, erkent de premier.

Rutte benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor deze 'zwarte bladzijde’ niet bij individuele militairen ligt, maar bij de instanties die het geweld mogelijk maakten. Uit het onderzoek blijkt ook dat Den Haag structureel wegkeek van het geweld, dat vaak geen enkel militair doel diende.

De volledige verklaring van Rutte is hier te lezen.

Lees ook:

De klokkenluider die gelijk kreeg over Indonesië. ‘Er werd verschrikkelijk gemarteld’

Zonder veteraan Joop Hueting was het onderzoek naar het Nederlandse geweld in Indonesië er misschien nooit gekomen. Wie was deze ‘bekendste klokkenluider van naoorlogs Nederland’?

Collectief wegkijken gaf Nederlandse militairen ruimte voor structureel, excessief en extreem geweld in Indonesië

Nederlandse militairen gingen zich in Indonesië aan extreem geweld te buiten. Dat geweld is nauwelijks bestraft, wat past in hoe Nederland zijn rol in de koloniale oorlog zag.