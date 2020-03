Rutte: 'Coronavirus zal voorlopig onder ons blijven’

Het kabinet probeert het virus “maximaal te controleren.” Dat betekent dat wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. “De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Het coronavirus is onder ons en zal voorlopig onder ons blijven.”

Hij benadrukte dat bij het treffen van maatregelen wordt vastgehouden aan de kennis van de deskundigen. “Hun adviezen zijn vanaf het begin leidend”, aldus Rutte.

Eventuele verdere maatregelen zullen volgens de premier afhangen van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen en van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Aan de hand daarvan zullen de regels worden verscherpt of versoepeld. “Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan”, aldus Rutte.

Hij wees daarna op de economische gevolgen van de maatregelen: “Het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek.”

Verder prees hij de onderlinge solidariteit: “Het doet goed te merken dat we voor elkaar klaarstaan als de nood aan de man is. Blijf dat doen. Blijf alert en volg de aanwijzingen op, ook als u sterk en gezond bent, in het belang van mensen die kwetsbaarder zijn. Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.”

