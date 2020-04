Rutte: Bleib zu Hause, restez à la maison - blijf thuis, ook bij mooi weer

Hou vol. De boodschap van premier Mark Rutte na een nieuw crisisberaad, donderdag, is kort maar duidelijk. Aankomend weekend kan het kwik tot een graad of twintig oplopen. “Maar blijf zo veel mogelijk binnen”, drukt de premier naar zon snakkend Nederland op het hart. Fantastisch dat de besmettingsgraad daalt, zegt hij ook. En fantastisch dat we minder op straat te vinden zijn. “Maar als we deze lijn niet volhouden, leidt het tot een piek in het aantal coronabesmettingen.”

Gemeenten en veiligheidsregio’s zetten alles op alles om een dergelijke piek te voorkomen, dat ziet de premier. In Amsterdam zijn diverse speeltuinen, kleine parken en voetbalkooien al gesloten. Kustgebieden Zandvoort en Bloemendaal blokkeren vanaf vrijdag alle toegangswegen richting het strand. Wie het er toch op waagt, treft een handhaver die vraagt huiswaarts te keren. Parkeerplekken nabij het strand zijn afgesloten en als het nodig is worden er ook drones ingezet, aldus een woordvoerder van de gemeente Zandvoort.

Ook in Den Haag en omgeving is parkeren nabij een strand of recreatiegebied dit weekend niet mogelijk. Trekken er dit weekend toch te veel mensen naar de stranden en natuurparken – waardoor het haast onmogelijk is anderhalve meter afstand te houden – dan gaan alle stranden in de regio Haaglanden dicht. “Als er beboet moet worden, dan zal er beboet worden”, dreigde Johan Remkes, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, donderdag voor de camera van Omroep West. Maar, zei Remkes vervolgens, hij hoopt niet dat het nodig is.

Bleib zu Hause, restez à la maison

Gemeenten, veiligheidsregio’s, maar ook het kabinet hebben het zonnige weekend van een week of twee terug nog vers in het geheugen. Ondanks de grote waarschuwingsborden langs recreatiegebieden met daarop ‘houd anderhalve meter afstand’ trok Nederland er massaal op uit om van de eerste lentezon te genieten. Teleurstellend, zei Rutte. Beschamend, vulde minister Ferd Grapperhaus van justitie aan. Uiteindelijk leidde het recreatiegedrag tot strengere maatregelen.

Nu hoopt het kabinet te volstaan met een waarschuwing vooraf. Nieuwe maatregelen komen er niet om Nederlanders niet alleen dit weekend, maar ook volgend Paasweekend zo veel mogelijk binnen te houden. Boek geen vakanties, is het verzoek. Ga ook niet een dagje uit in België of Duitsland, maar blijf zo veel mogelijk in de buurt van de eigen woning. “We willen geen reisbewegingen in Nederland.” Omgekeerd geldt ook dat recreërende Duitsers en Belgen niet welkom zijn. “Tegen die mensen zeg ik: Bleib zu Hause, restez à la maison, blijf thuis.”

New York als nieuw epicentrum

Aan de oproepen – ook in buurlanden veelvuldig gebezigd – wordt al volop gehoor gegeven, zegt Rutte. Het verkeer van en naar Duitsland nam de afgelopen weken met zeventig procent af. Grensverkeer bij België daalde zelfs met tachtig procent. Campings en vakantieparken zijn al overwegend dicht. Is het te druk op de parken die nog wel open zijn, dan sluiten ook die hun deuren.

Om nog meer besmettingsgevaar van over de grens terug te dringen, wordt gestrande reizigers die terug willen vliegen vanuit New York gevraagd twee weken thuis te bivakkeren. Omdat New York geldt als nieuwste epicentrum van het coronavirus, kan deze groep Nederlanders maar beter in quarantaine. Hetzelfde geldt voor reizigers die terugvliegen vanuit landen als Iran en Oostenrijk.

Of thuisblijven de al langer gevreesde piekdrukte op intensive cares zal voorkomen, valt nog maar te bezien. Op dit moment wordt het aantal ic-bedden opgeschaald naar 2400 stuks, maar de kans is groot dat er binnenkort meer nodig zijn. Dat kan het personeel niet aan, klaagde de beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen donderdag tegen de NOS. Naar die klacht moet zeker geluisterd worden, zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. “Maar we hebben ons voor te bereiden op zwaar weer. De vraag is of er een alternatief is.”

