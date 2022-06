Rutte biedt Dutchbat-veteranen Srebrenica excuses aan

Hij deed dat tijdens een “dag van erkenning en waardering” voor de veteranen van Dutchbat III op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Defensieminister Kajsa Ollongren en de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim waren ook aanwezig.

“De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten”, aldus Rutte in zijn toespraak zaterdag. “Jullie kregen gemakkelijke verwijten achteraf van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten.” Volgens de premier voelen de Dutchbat-veteranen het gebrek aan erkenning nog elke dag. “Voor het feit dat mandaat, materieel en de militaire support tijdens de uitzending tekortschoten. Dat jullie op pad gestuurd werden met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek.”

Ereteken voor Verdienste

Een onderzoek onder honderden veteraren van de missie wees uit dat erkenning en waardering breed wordt gemist en ‘dat deze veteranen tot de dag van vandaag de gevolgen daarvan met zich meedragen’. Defensie moet staan voor zijn personeel, was de conclusie. Dat is in de nasleep van Srebrenica onvoldoende gebeurd.

De Dutchbatters die in 1995 uitgezonden zijn naar Srebrenica hebben van Kajsa Ollongren het Ereteken voor Verdienste in brons gekregen. De regering wil daarmee steun aan en verbondenheid met de veteranen van Dutchbat III uitdrukken, aldus de minister.

Enclave beschermen

Dutchbat III had van de Verenigde Naties de opdracht om de enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina te beschermen toen deze tijdens de Bosnische oorlog was omsingeld door Bosnisch-Servische troepen. In de enclave hadden tienduizenden Bosjnjaks, destijds veelal aangeduid als moslims, hun toevlucht gezocht. Toen de Bosnische Serviërs in juli 1995 de enclave toch onder de voet liepen ging het volledig mis. Duizenden mannen en jongens boven de 15 jaar werden opgepakt en later vermoord.

Mensen die hun toevlucht op de basis van Dutchbat hadden gezocht, werden overgedragen aan de Bosnisch Servische troepen en wachtte hetzelfde lot. De Nederlandse staat is daarvoor door de Hoge Raad deels aansprakelijk gesteld.

Lees ook:

Hoge Raad: Nederlandse Staat deels aansprakelijk voor de dood van 350 moslimmannen in Srebrenica

De Nederlandse Staat is voor een klein deel aansprakelijk voor de dood van 350 moslimmannen in Srebrenica. Dat oordeelde de Hoge Raad.

Mladić’ schuld wist de onze niet uit

Een veroordeling van generaal Mladić wegens genocide biedt ook Nederland kans ‘Srebrenica’ af te sluiten. Maar dat kan alleen als we ons rekenschap durven geven van alle feiten, schrijft oud-correspondent Joost van Egmond in een essay.