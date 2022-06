Rutte biedt Dutchbat-veteranen Srebrenica excuses aan: ‘We hebben niet goed voor jullie gezorgd’

Tijdens een bijeenkomst op een militaire kazerne in Schaarsbergen spraken Rutte en ook minister van defensie Kajsa Ollongren honderden veteranen en hun familieleden toe. Ze hadden zich verzameld op een parkeerterrein op de kazerne voor een ceremonie van erkenning en waardering voor Dutchbat III, de vredesmissie die in 1995 machteloos toekeek bij een genocide.

De ministers benadrukten nog eens de lijn van de regering dat Dutchbat op een onmogelijke missie is gestuurd. Maar daarnaast waren er duidelijke excuses voor het gebrek aan begrip dat de militairen bij thuiskomst kregen. De staat had een speciale verantwoordelijkheid naar deze mensen, zei Rutte, en heeft die onvoldoende waargemaakt: “Daarvoor maak ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan alle vrouwen en mannen van Dutchbat III.”

Enclave beschermen Dutchbat III had van de Verenigde Naties de opdracht om de enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina te beschermen toen deze tijdens de Bosnische oorlog was omsingeld door Bosnisch-Servische troepen. In de enclave hadden tienduizenden Bosjnjaks, destijds veelal aangeduid als moslims, hun toevlucht gezocht. Toen de Bosnische Serviërs in juli 1995 de enclave toch onder de voet liepen ging het volledig mis. Duizenden mannen en jongens boven de 15 jaar werden opgepakt en later vermoord. Mensen die hun toevlucht op de basis van Dutchbat hadden gezocht, werden overgedragen aan de Bosnisch-Servische troepen en wachtte hetzelfde lot. De Nederlandse staat is daarvoor door de Hoge Raad deels aansprakelijk gesteld.

Ereteken voor Verdienste

Het kabinet volgt met de excuses de aanbeveling van een commissie die stelde dat het de veteranen de afgelopen jaar heeft ontbroken aan erkenning en waardering. Een onderzoek onder honderden veteranen wees dat uit. “Deze veteranen dragen tot de dag van vandaag de gevolgen daarvan met zich mee”, was de conclusie. Defensie moet staan voor zijn personeel, was de conclusie. Dat is in de nasleep van Srebrenica onvoldoende gebeurd.

De Dutchbatters hebben van Kajsa Ollongren het Ereteken voor Verdienste in brons gekregen. De regering wil daarmee steun aan en verbondenheid met de veteranen van Dutchbat III uitdrukken, aldus de minister. “Vandaag erkennen wij jullie pijn. We erkennen dat we niet goed voor jullie hebben gezorgd.”

‘Ze hebben echt geluisterd’

De woorden van het kabinet waren inhoudelijk in lijn met wat de regering al twintig jaar zegt over de val van Srebrenica, maar de toon was duidelijk anders, vonden aanwezige militairen. “Ze hebben echt geluisterd”, zegt Olaf Nijeboer van de vereniging Dutchbat III na afloop van de ceremonie. “Dat hoorde je in de woorden en je zag het in hun houding. Ze menen het echt. En dan kun je verder.”

“Het was nodig dat het gezegd werd in deze vorm”, vindt ook veteraan Harm Hiddink. “Niet tussen neus en lippen door.”

Nu ook stappen maken naar de nabestaanden

Beide veteranen tonen zich ook nadrukkelijk verbonden met de nabestaanden van de genocide. “Ook zij moeten gehoord worden”, zegt Hiddink. “Zij zijn de belangrijkste groep. Wij zijn beschadigd, maar zij verloren vrijwel hun hele familie.”

“We zijn bang om excuses te maken”, denkt Nijeboer. “Wie heeft er tot nu toe tegen die mensen gezegd ‘wij hebben daar geblunderd?’ Maar daarmee ontnemen we mensen de mogelijkheid om te kunnen verwerken en verder te kunnen.”

Minister Ollongren wil daar nog geen voorschot op nemen, maar geeft wel aan dat ze veel contact heeft gehad met nabestaanden. “We willen de slachtoffers hierin meenemen.” Deze ceremonie is voor Dutchbat, benadrukt ze, maar ze zal op 11 juli, als de val van Srebrenica ter plaatse wordt herdacht, ook aanwezig zijn en zich tot de nabestaanden richten.

Nijeboer wil het nog even laten bezinken, maar hij denkt wel dat deze dag helpt om een nieuw hoofdstuk te beginnen. “Nadat het kabinet in 2002 opstapte om Srebrenica ging ik boodschappen doen. Het deed me niks. Wat ik vandaag heb gehoord wel.”

