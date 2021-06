Rutgers roept scholen op: noem meisjeskleding niet ‘uitdagend’, want dat houdt een foute cultuur over seksueel geweld in stand

Nu de temperaturen stijgen, herinneren verschillende scholen de meisjes aan de kledingvoorschriften. Zowel in Amersfoort, Roermond als Zwolle was dat afgelopen week het geval. Naveltruitjes, hotpants en andere zomerse kledingstukken krijgen het stempel ‘uitdagend’. Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, roept scholen op om daarmee te stoppen. “Als je dat zo verwoordt, hou je een cultuur van victim-blaming en slut-shaming in stand”, zegt Willy van Berlo, de programmamanager seksueel geweld van Rutgers.

Hiermee verspreiden scholen ronduit verkeerde ideeën over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag, zegt Van Berlo, die zij bij Rutgers juist met kracht bestrijden. “Van slachtoffers van verkrachting en aanranding weten we hoeveel schade die aanrichten. Je kunt als vrouw of meisje ernstig in de knoop raken als je denkt dat jij schuld draagt aan wat je is aangedaan.”

‘Géén blote buiken’

Afgelopen week beklaagde een directrice van een basisschool in Roermond zich per brief bij de ouders over ‘hele korte broekjes en naveltruitjes’. In Amersfoort kregen de ouders van de protestants-christelijke middelbare school Het Element afgelopen week een mail over ‘gepaste kleding’. Directeur Koen Janssen vroeg hen daarop toe te zien bij hun kinderen, ook met deze hitte. ‘Dit houdt in: géén blote buiken en alleen broeken of rokjes met een lengte waarbij er geen ongepaste opmerkingen over gemaakt kunnen worden’.

Een van de moeders, Esther Lieverse, vertelde in De Amersfoortsche Courant hoe ongelukkig ze was met die regel. “De omgekeerde wereld”, zei ze, omdat hiermee het probleem van degenen die vervelende opmerkingen maken, bij de meisjes wordt gelegd.

Uitlokken

Rutgers-deskundige Van Berlo geeft de moeder groot gelijk. “Je kunt dat als school niet zo stellen. Dan maak je de meiden verantwoordelijk voor het seksuele gedrag wat bepaalde kleding eventueel zou kunnen uitlokken bij jongens of mannen.” Het is ook helemaal niet gezegd dat de jongens en mannen dit zo beleven, zegt Van Berlo. “Er zit ook een hardnekkige mythe over hen achter. Alsof zij alleen maar hun hormonen achternalopen.”

In Zwolle ging de gereformeerd-vrijgemaakte scholengemeenschap Greijdanus nog een stap verder. Daar vaardigde vestigingsdirecteur Gert Jan Niewold per brief een naveltruitjesverbod uit, maar ook bracht hij kleding van leerlingen in verband met hun veiligheid. In de brief aan de leerlingen van 11 juni, in bezit van deze krant, is te lezen: ‘Jouw kleding kan een ander in verlegenheid brengen en dat geeft ongemak. In sommige gevallen zou het ook kunnen raken aan vormen van veiligheid’.

‘Ook al loop je poedelnaakt rond’

Van Berlo vindt dat de school hiermee een grens overschrijdt. “Stel dat daar nu iets gebeurt met zo’n meisje, dan heeft zij dus schuld, volgens deze school, want dan had zij die kleding maar niet aan moeten doen. Nee, ook al loop je poedelnaakt rond, dat geeft niemand het recht om een vrouw of meisje iets aan te doen.”

In 2018 deed Rutgers onderzoek naar hoe wijdverspreid het idee is dat als een vrouw sexy kleding draagt, het haar eigen schuld is als ze verkracht wordt. Daaruit bleek dat 7 procent van de vrouwen dit denkt, tegenover 15 procent van de mannen. Het is ook belangrijk om je te bedenken dat de sexy-kleding-seksueel-geweld-relatie als excuus gebruikt kan worden door mannen die zich willen misdragen, zegt Van Berlo. “Zo van: het ligt aan jou, want jij ziet er uit als een slet, dus ik kan me dit permitteren.”

‘Richt je op misdragende jongens’

Van Verlo kan zich wel voorstellen dat je als school bepaalde kleding niet netjes vindt, en daar regels voor wil stellen. Maar die moeten gelijk zijn voor jongens en meisjes, en niet begeleid worden met teksten die victim-blaming aanwakkeren. En als er al sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zegt Van Verlo, richt je dan tot de jongens die zich misdragen. “Zíj zijn daar verantwoordelijk voor.”

