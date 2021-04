Rutgers: ‘Het is tijd voor een nationaal actieplan tegen seksueel geweld’

Seksueel geweld, ongewenste aanrakingen en grensoverschrijdend gedrag spelen door de hele samenleving, constateert Rutgers. Maandag komt het kenniscentrum rond seksualiteit met een petitie.

“Ik moet me een beetje inhouden op Twitter natuurlijk maar damn wat zijn jouw foto’s goed…”

“Omg zo lief wow dit had ik echt nodig Sidney dankjewel xx.”

“Wat ik dus wil zeggen, en dat doe ik DM omdat het anders nóg creepier over zou kunnen komen: je bent echt super knap.”

Het is een privé-chat in de zomer van 2018 tussen Sidney Smeets en de toen 17-jarige Quinten. Die plaatste afgelopen dinsdag een screenshot van dit gesprek op Twitter. Smeets, van beroep advocaat, raakte vorige week in opspraak na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover jonge jongens, onder hen minderjarigen. Hij stapte op als Kamerlid van D66.

Van de acteur Bilal Wahib, vorige maand, tot de beschuldigingen aan Smeets – kwesties over seksueel grensoverschrijdend gedrag spelen door de hele maatschappij online en offline, ziet Rutgers, het kenniscentrum rond seksualiteit. Maandag overhandigt de organisatie aan de Tweede Kamer de petitie #TotHier, tegen seksueel geweld, ongewenste aanrakingen en grensoverschrijdend gedrag.

Het komt zo veel voor en er wordt te weinig aan gedaan

Meer dan de helft van de vrouwen en één op de vijf mannen heeft weleens te maken gehad met seksueel geweld, beweert Rutgers. “Het komt zo veel voor en er wordt te weinig aan gedaan”, zegt directeur Ton Coenen. “Het is daarom tijd voor een nationaal actieplan tegen seksueel geweld.”

Hierin moet de overheid zich veel meer richten op het voorkomen van seksueel geweld, stelt Rutgers. Zoals investeren in betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten, betere opleidingen voor betrokken professionals en meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks te verbeteren.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid heeft een wetsvoorstel klaarliggen dat slachtoffers van seksueel geweld beter moet beschermen. Zo is iemand strafbaar wegens verkrachting als die wist dat dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet. Ook seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag moet strenger worden aangepakt.

Met alleen een wet ben je er niet

Het is goed dat deze wet er komt, zegt Coenen. “De norm wordt nu dat je bij de ander checkt of die het hebben van seks of zoenen oké vindt.” Maar met alleen een wet ben je er niet, benadrukt hij. Bij seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag is het kwaad immers al geschied. “Dit soort dingen los je niet op met een wet dat iets niet mag. Op verkrachting staat een straf, maar dan is het wel al gebeurd. Dit speelt zich af aan de achterkant. Wees erbij aan de voorkant. Maak jongeren er bewuster van hoe ze hun grenzen aangeven en herkennen.”

De focus van de campagne ligt op jongeren, zowel offline als online. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), ontstaan uit het Meldpunt Kinderporno, kreeg vorig jaar 6.318 meldingen van jongeren over online seksueel misbruik. Daarvan werd 9,2 procent online benaderd voor seks. “Dat is meer dan een keer per dag”, berekent Simone Belt voorlichtingsmedewerker van Helpwanted.nl, onderdeel van het EOKM.

Ze noemt het aantal meldingen het topje van de ijsberg. Kinderen spreken zich hierover niet snel uit, zegt Belt over de cultuur die er in Nederland heerst rond seks. “Ze schamen zich. Denken dat ze deze situatie zelf hebben veroorzaakt. Ze krijgen afkeurende opmerkingen als: had je die naaktfoto maar niet moeten sturen. Deze kinderen krijgen de schuld vanuit de maatschappij. Dat maakt het moeilijk om dit verwerken.”

