Rustigere wegen door de coronacrisis? Nee hoor, het is zelfs drukker dan voor de virusuitbraak

De legendarische Cruijff-uitspraak ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ gaat deze crisis in ieder geval op voor het verkeer: zelden was het zo rustig op de weg, met al die thuiswerkers. De voorbije maanden konden automobilisten zelfs tijdens spitsuren over het algemeen vogelvrij over de snelwegen razen. Het zou iets drukker worden, maar de relatieve rust zou nog wel even zichtbaar blijven, berekenden deskundigen voor.

Maar wat blijkt? Inmiddels is het alweer bijna net zo druk op de weg als voor de virusuitbraak. De gunstige voorspellingen zijn ingehaald door de realiteit, blijkt uit recente cijfers van de Nationale Database Wegverkeergegevens (NDW).

In vijf provincies is het zelfs drukker dan voor de lockdown het geval was. Zo vertoont het wegennet in Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe en vooral in Zeeland weer ouderwetse patronen. In die laatste provincie is het zelfs behoorlijk drukker dan voor de crisis. In de Noord-Zuid-as, tussen Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, blijft het verkeer dan weer achter.

Je zou kunnen zeggen dat die provincies voldoen aan de voorspellingen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Zo berekenden de onderzoekers dat het totale wegverkeer bij aanvang van de crisis 40 procent lager lag dan normaal, en dat die afname zou nog wel even zichtbaar zou blijven. Het KiM baseerde zich op de anderhalvemeterregel die minstens een half jaar (tot oktober) zou gelden en op de ongunstige economische vooruitzichten, namelijk dat pas in de tweede helft van 2021 herstel zou optreden.

De anderhalve meter geldt nog steeds en de economische vooruitzichten blijven somber, maar op de wegen is het weer druk. Betekent dat ook dat er weer ouderwetse files zijn? Nee, meldt de ANWB in het artikel ‘weer meer verkeer op de weg, maar waar zijn de files?’, op de eigen site. Het aantal files neemt onderhand wel weer toe, maar staat nog lang niet in verhouding tot de drukte op de weg.

Vooral omdat het in de ochtendspits, waar normaal gesproken de meeste files worden geteld, nog altijd rustig is. Er wordt nog steeds veel thuis gewerkt. In de uren na de ochtendspits is het dan wel weer drukker dan normaal, maar die drukte is eenvoudiger te spreiden. Vooral aan de avondspits is te zien dat de files weer terugkomen. Wanneer er weer sprake is van ouderwetse fileaantallen is volgens de ANWB niet te voorspellen.

Ook in de treinen wordt het drukker. De maximale capaciteit is nog altijd 40 procent reizigers per trein, om voldoende afstand te bewaren. In de eerste week van juni kwamen treinen daar bij lange nog niet aan, maar inmiddels is het, met name tijdens de spits, een stuk drukker. Nog niet zo druk, dat passagiers moeten wachten op de volgende trein, zoals aanvankelijk werd gevreesd.

