Rustig weekeinde, maar volle ic's stellen kabinet voor dilemma

De snelwegen zagen eruit alsof de autoloze zondag van 1973 terug was, in de bossen en op straat was het op enkele uitzondering na rustig, dit weekeinde. Nederlanders lijken zich goed te houden aan alle beperkingen. Dat geeft het kabinet een kleine adempauze, om een besluit te nemen over het vervolg. Hoelang moet Nederland voorlopig nog op slot blijven en is het huidige pakket voldoende?

Deze week staan er belangrijke beslissingen voor de deur over de scholen, de horeca, de sportclubs en culturele instellingen. Die zijn nu gesloten, maar op 6 april, over een week, lopen die beperkingen af. Het kabinet zal dinsdag beslissen over het vervolg. Het ziet ernaar uit dat de sluiting wordt verlengd. Maar met hoeveel weken, of worden het maanden?

Een rustig weekeinde was cruciaal voor de ‘intelligente lockdown’ die premier Rutte voor Nederland heeft afgekondigd. Anders dan bijvoorbeeld Spanje of Italië zijn er in Nederland nog wel winkels open en mogen mensen nog op straat, mits ze 1,5 meter afstand houden en met maximaal twee personen lopen, tenzij ze een gezin vormen. Het is het kabinet er veel aan gelegen dat deze aanpak werkt. “Je kunt nu niet meer iets anders verzinnen totdat je bij een totale lockdown uitkomt”, zei de premier vorige week nog. De rust in het land geeft hem een argument om met de intelligente lockdown door te gaan.

Het besluit hangt echter niet alleen af van het gedrag van de gezonde Nederlanders, maar ook van medische factoren. En daar is het beeld niet alleen positief. Juist nu beginnen twee zeer belangrijke weken. Artsen verwachten de eerste piek in het aantal coronapatiënten. De ic-afdelingen staan voor de grote test of er genoeg capaciteit is. Het regelen van de bedden is op het nippertje gelukt: er zijn 1600 ic-bedden georganiseerd, waarbij ziekenhuizen deze week nog proberen verder op te schalen naar 2000 bedden, en volgende week 2500 bedden.

Of dat genoeg is, daarover zijn de deskundigen van het RIVM somberder dan eerst. Patiënten blijken veel langer op de ic te liggen dan gedacht. Een voorzichtig lichtpuntje is er ook: het aantal nieuwe besmettingen stijgt iets minder hard dan eerst. De piek lijkt af te vlakken. De deskundigen van het RIVM zullen opnieuw gaan rekenen: hoeveel weken moeten de maatregelen verlengd worden om de piek weg te drukken? En wat valt er nog verder te verzinnen om te voorkomen dat de ic's overbelast raken?

Wellicht een tussenstap?

Het is onduidelijk of het kabinet dinsdag ook al een besluit neemt over de scholen. Mogelijk komt er eerst een tussenstap, een korte verlenging. Het kabinet wil pas een definitief besluit nemen als het onderzoek klaar is naar het risico dat kinderen het coronavirus doorgeven aan anderen. In Brabant worden daarvoor honderd gezinnen vier tot zes weken gevolgd. Dat onderzoek is nog bezig. Minister Slob van onderwijs wil tot dat onderzoek loopt, de sluiting vasthouden.

Sportclubs, horeca, markten, restaurants, musea en theaters krijgen dinsdag wel een nieuwe einddatum te horen. Voor grote evenementen waar een vergunning voor nodig is heeft het kabinet die datum eerder al geprikt op 1 juni. Dat zou een indicatie kunnen zijn. Maar zeker is dat niet.

Op het ministerie van justitie in Den Haag komt de Ministeriële commissie crisisbeheersing (Mccb) maandag weer bijeen. Daar wordt in overleg tussen alle betrokken ministeries een besluit voorbereid over de verlenging van de maatregelen. Dinsdag komt het kabinet met het besluit naar buiten, is de verwachting.

