Russen zitten vermoedelijk achter hack Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) is vermoedelijk gehackt door TA505, een groep Russische internetcriminelen. Dat meldt dagblad De Limburger op gezag van de Amerikaanse cybercrimedeskundige Vitali Kremez. Ook de Franse overheid legde eerder dit jaar een connectie tussen het Russische TA505 en de gijzelsoftware die in Maastricht gebruikt is.

De UM maakte op 24 december bekend dat het kampt met een stevige cyberaanval. Alle computersystemen van de universiteit zijn gegijzeld. Als gevolg daarvan haalde de universiteit de systemen uit de lucht. Ook het mailsysteem werkt sindsdien niet.

Hervatten van de colleges voor de studenten

In totaal zijn er tientallen mensen bezig bij de universiteit om de problemen op te lossen. “Dat gaat deels om de technische kant, maar ook om de praktische kant: het op tijd hervatten van de colleges en de toetsen voor studenten.” De universiteit streeft er nog steeds naar om zonder vertraging voor de studenten weer van start te gaan op 6 januari.

Afgelopen dagen kwamen er al honderden vragen binnen. “We verwachten dat het er vandaag nog meer zullen zijn omdat het maandag is.” De universiteit is voor vragen telefonisch bereikbaar en via speciale e-mailadressen die niet besmet zijn met de gijzelsoftware. Op 2 januari gaan de deuren voor het eerst weer open. Dan zullen er ook mensen fysiek aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Vaak eisen criminelen losgeld

De criminelen gebruiken volgens de universiteit zogeheten Clop-software om de computersystemen te gijzelen. Door die software blokkeren alle computers binnen een netwerk. Vaak eisen criminelen losgeld om alles weer vrij te geven. Of er in dit geval ook om losgeld is gevraagd, wil de universiteit niet zeggen.

Een andere reden om te hacken kunnen persoonsgegevens of wetenschappelijke data zijn. De universiteit nam extra veiligheidsmaatregelen om de gegevens extra te beschermen. “We hebben goede hoop dat de gegevens niet geschonden zijn”, zegt een woordvoerder van de universiteit. “Dat lijkt niet te passen bij het verdienmodel van de hackers.”

Het gebruik van Clop-software maakt aannemelijk dat TA505 achter de hack zit, schreef cyberdeskundige Kremez op zijn twitterkanaal. “Dat is een logische gedachte”, zegt security-expert Bastiaan Bakker van het Nederlandse bedrijf Motiv. “TA505 wordt gezien als de bron van deze vorm van gijzelsoftware. Het kan natuurlijk zijn dat andere criminelen de software hebben overgenomen van de hackgroep. Maar als ik moest gokken, zou ik ook zeggen dat het de groep zelf was.”

Eerder dit jaar werd ook de Universiteit Antwerpen en een Frans ziekenhuis geïnfecteerd met de Clop-gijzelsoftware. Naar aanleiding van de gijzeling van het ziekenhuis schreef het Franse nationale bureau voor beveiliging van informatiesystemen (ANSSI) toen dat de aanval gepleegd was door de cybercriminelen van TA505.

Cyberexperts vermoeden dat de hackgroep uit Rusland afkomstig is. Bakker: “Ze zijn niet aan de overheid verbonden. Het zou om Russische beroepscriminelen gaan.”

De universiteit staat in contact met de criminelen, maar wil niets zeggen over de aard van het contact. De onderwijsinstelling wil ook niet bevestigen of het inderdaad om Russische hackers gaat. “We kunnen niets zeggen omdat er een forensisch onderzoek loopt”, zegt de universiteitswoordvoerder.

