Ruinerwold-vader kan eigen zaak niet begrijpen vanwege een beroerte. ‘Hij kan zo geen eerlijk proces krijgen’

Het strafproces tegen verdachte Gerrit Jan van D. (67), de vader van het kluizenaarsgezin dat vorig jaar werd aangetroffen in Ruinerwold, staat op losse schroeven. Van D. is vanwege een eerdere beroerte niet voldoende in staat om het strafproces tegen hem te kunnen begrijpen. Ook kan hij zijn eigen verdediging niet voeren. Dat blijkt volgens zijn advocaat Robert Snorn uit een rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) dat maandag tijdens een speciale zitting in het Ruinerwold-proces is besproken.

In 2016 is de vader getroffen door een herseninfarct waardoor hij niet kan praten en zijn begrip is aangetast. Van D. kan nog enkel reageren op vragen door te knikken en te schudden. De politie heeft hem daarom nog niet kunnen verhoren. De afgelopen maanden is Van D. onderzocht door deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Het PBC-rapport is cruciaal in het verloop van het strafproces rond het gezin dat in oktober vorig jaar werd ontdekt, nadat zij jarenlang in afzondering leefden in een boerderij in het Drentse Ruinerwold.

Verdachten moeten volgens het wetboek van strafrecht hun eigen straf proces kunnen begrijpen. Daarnaast moet je jezelf kunnen verdedigen, door open vragen te beantwoorden van de rechtbank. De rechters vinden het te vroeg om nu al over een eventuele beëindiging van de vervolging te beslissen. Zij willen eerst via een zogeheten descente zelf in contact komen met Van D., en op een aparte zitting de deskundigen achter het rapport horen.

Vorig jaar oktober kwam het bestaan van het afgezonderde gezin aan het licht. Met zijn zes jongste kinderen woonde de 67-jarige vader Van D. sinds 2010 in de boerderij in Ruinerwold. Hij wilde vanuit zijn zelf opgetuigde religie in de boerderij een nieuw paradijs stichten. Het Openbaar Ministerie ziet dat heel anders. Zij verdenken hem van vrijheidsberoving van zijn in totaal negen kinderen. Van D. wordt ook verdacht van mishandeling en het seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. Naast Van D. werd ook de klusjesman van de familie en huurder van de boerderij, Josef B., opgepakt. De twee zitten nog altijd vast.

Volgens advocaat Robert Snorn valt uit het PBC-rapport op te maken dat zijn cliënt de complexiteit van de zaak niet kan overzien. Ook zou geen enkel hulpmiddel, zoals een spraakcomputer, iets aan de communicatie kunnen toevoegen. “Hij kan geen eerlijk proces krijgen”, stelt Snorn die het verzoek deed om de vervolging te beëindigen. Snorn zegt dat zijn jongste kinderen hem als mantelzorgers kunnen helpen.

De zaak wordt voor drie maanden aangehouden. Eind januari volgt een nieuwe zitting waarbij ook deskundigen worden gehoord over het rapport. Het proces tegen klusjesman Josef B., die nog altijd vastzit, gaat in december verder.

