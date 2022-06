Ruinerwold-klusjesman moet drie jaar de cel in, vrijgesproken van mishandeling kinderen

De rechtbank acht bewezen dat Josef B. jarenlang heeft meegewerkt aan vrijheidsberoving van de jongste zes kinderen van het Ruinerwold-gezin. Daarnaast is hij ook veroordeeld vanwege vrijheidsberoving van een Oostenrijkse vriend. Voor mishandeling van de kinderen is hij vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige maand een celstraf van vier jaar voor de mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het verborgen gezin uit Ruinerwold. De aanklager vond dat de man na een veroordeling per direct terug moet naar de gevangenis. Volgens de advocaat van de klusjesman zijn de belastende verklaringen van de kinderen voortgekomen uit rancune tegenover hun vader. Er was volgens hem sprake van een intense geloofsbeleving, waarbij geen sprake was van vrijheidsberoving van de kinderen.

In maart vorig jaar staakte de rechter in Assen de zaak tegen vader Gerrit Jan van D., vanwege zijn broze gezondheid. Van D. is uiteindelijk verplicht opgenomen in een zorginstelling.

Discipel van aartsvader

In oktober 2019 werd het gezin ontdekt in een afgelegen boerderij in het buitengebied van het Drentse Ruinerwold. Eén van de kinderen sloeg alarm in het dorp, waarna de politie werd ingeschakeld. Later bleek dat zij vanaf 2010 in totale afzondering leefden. Zes meerderjarige kinderen woonden daar en kwamen nauwelijks buiten. Ze zijn nooit aangegeven bij de burgerlijke stand en gingen niet naar school. Drie andere kinderen ontvluchtten het gezin al eerder.

Klusjesman B. leerde de vader van het gezin tientallen jaren geleden kennen via de beruchte Moonsekte. Van D. zag zichzelf als aartsvader, waarbij Josef hem op de voet volgde als een soort discipel. Van D. “zuiverde” zijn kinderen van “kwade geesten” door hen te mishandelen en tijdelijk op te sluiten. Ze kregen dan nauwelijks te eten. Dit haalt het OM uit de dagboeken van de kinderen en (video)dagboeken van hun vader. Volgens de kinderen werden zij niet door B. geslagen en werd B. door Van D. mishandeld.

