Ruim twee miljoen mensen per dag zien gokreclames bij de publieke omroep

Het is een jaar geleden dat de nieuwe kansspelwet inging. Online werd heel wat gegokt, maar dat gebeurde illegaal en bij buitenlandse bedrijven, waardoor de Kansspelautoriteit geen toezicht kon houden op de spellen en de gezondheidsrisico’s voor gebruikers. De overheid besloot om online kansspelen legaal te maken om zo online gokken te kanaliseren. Nederland was daarmee het laatste Europese land dat online gokken toestond.

Nu, een jaar later, zien gemiddeld 2,2 miljoen mensen dagelijks gokreclames langskomen op de zenders van de publieke omroep. Dat schrijft het AD dinsdag op basis van Ster-cijfers. Dagelijks zendt de Ster gemiddeld zeven minuten aan gokreclame uit op televisie. Daarbovenop komen nog reclames op het internet, radio, bij de commerciële zenders en op billboards in winkelstraten en langs de weg.

Over een paar maanden zal de wet flink aangescherpt worden: vanaf 1 januari mogen gokbedrijven helemaal geen reclame meer maken op billboards, tv en radio. Op dit moment gelden al een paar beperkingen. Zo mogen bepaalde gokreclames op televisie alleen worden uitgezonden tussen 21.00 en 6.00 uur.

Vrees voor toename online gokken

Het Trimbos-instituut verwacht dat door de legalisering een nieuwe groep spelers verleid wordt om te beginnen met gokken. Recentelijk onderzocht Ipsos of de legalisatie van online gokken tot een toename van het aantal online gokkers heeft geleid. Omdat harde cijfers ontbreken, is de impact moeilijk in kaart te brengen. Ipsos concludeerde dat een effect nog niet zichtbaar is.

Gokbedrijven meldden dit jaar grote omzetstijgingen. Het aantal online spelers steeg echter niet, wat betekent dat mensen gemiddeld meer geld uitgeven. Of dat komt doordat ze eerder en heviger verslaafd raken aan kansspelen, is niet met zekerheid te zeggen.

Wel zien gokverslavingsklinieken de laatste tijd meer mensen over hun drempel stappen. Bij een gokverslavingskliniek in Zeist zou dit zelfs gaan om een toename van 50 procent. Directeur Fred Steutel zei eerder dit jaar in Trouw dat de schulden waarmee verslaafden aankomen bij de kliniek hoger liggen en dat de verslaafden vaak jonger zijn. Het gros van de nieuwe aanwas is tussen de 22 en 35 jaar oud. Voor hen zijn schulden tot 50.000 euro geen uitzondering.

Die toestroom is volgens Steutel niet met zekerheid te wijten aan de nieuwe kansspelwet. “Maar je kan op je klompen aanvoelen dat dit met elkaar te maken heeft. Online gokken gaat sneller en je hebt minder besef van geld.”

Gokbedrijven wijken uit naar sponsoring

Over een paar maanden zijn gokreclames verboden op tv, radio en billboards. Vooruitlopend op die wetswijziging maken gokbedrijven vaker gebruik van sponsoring, vooral in het voetbal en op televisie. Dat is toegestaan, omdat sponsoring en reclame maken juridisch gezien van elkaar verschillen. De code voor kansspelen stelt dat je bij reclame probeert om iemand iets te laten kopen. Sponsoring geldt als ‘neutraal’ en is bedoeld voor naamsbekendheid.

Verslavingsdeskundigen zetten daar vraagtekens bij. De voorzitter van de Nederlandse ggz, Ruth Peetoom, uitte onlangs stevige kritiek op deze sponsordeals met gokbedrijven. Zij zei dat de deals ‘haaks staan op alle inspanningen om gokverslaving tegen te gaan’ en dat spelers van Ajax ‘ook een rolmodel zijn’. Volgens de kansspelwet mogen beroepssporters en bekende personen, vooral als zij populair zijn onder jongeren, niet worden ingezet om reclame te maken voor kansspelen en hun fans niet te stimuleren om te gokken.

Ook minister Conny Helder (langdurige zorg en sport) wil zo snel mogelijk van goksponsors af. Samen met haar collega-minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) kondigde ze daarom een verbod aan voor sponsoring door gokbedrijven vanaf 2024.

Lees ook:

Gokbedrijven vinden een omweg: reclame verboden? Dan maar voetbalshirts sponsoren

De namen van gokbedrijven blijven ook de komende tijd overal in Nederland zichtbaar. Nu gokreclames vanaf 2023 verboden worden, kiezen ze sportsponsoring als alternatief. Verslavingsdeskundigen vinden het onbegrijpelijk dat dit is toegestaan.