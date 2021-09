Ruim negentig nabestaanden van de MH17-ramp komen nu aan het woord

Tot nu toe waren ze toehoorders. Maar vanaf maandag krijgen de naasten van de 298 slachtoffers van de MH17-ramp het woord in de rechtszaal. De komende drie weken mogen pakweg negentig achterblijvers een kwartier lang vertellen wat het drama met hen heeft gedaan, in november krijgen nog eens acht nabestaanden die ruimte.

“Dit is volstrekt uniek”, zegt Marc Groenhuijsen. In Nederland is het volgens de hoogleraar victimologie aan Tilburg University niet eerder voorgekomen dat zoveel mensen achtereenvolgens gebruikmaken van het spreekrecht voor slachtoffers. “Maar de ramp is dan ook een gebeurtenis die voor Nederland als staat een blijvende betekenis heeft. Ik vind het dus heel verstandig dat de nabestaanden royaal de gelegenheid krijgen om aan het woord te komen.”

Vrij om zich over alles uit te spreken

Groenhuijsen maakte zich decennialang sterk voor de positie van slachtoffers in het strafproces. Mede door zijn inspanningen verwierven zij in 2005 spreekrecht, een ontwikkeling die met de nodige kritiek gepaard ging. Ook de uitbreiding van dat recht in 2016 leverde discussies op. Sindsdien kunnen slachtoffers niet alleen vertellen welk leed hen is aangedaan, maar zijn ze vrij om zich over alles uit te spreken, ook over het bewijs en de strafmaat.

Groenhuijsen kent alle kritiek. De angst was onder meer dat het spreekrecht het strafproces emotioneler zou maken. Die vrees is niet bewaarheid, stelt de hoogleraar, althans niet in de zin van strengere straffen. “Veel onderzoek is er niet naar gedaan. Maar mijn ervaring als deskundige is dat rechters zich empathisch kunnen opstellen richting nabestaanden, zonder de verdachten tekort te doen.”

Toch vindt hij dat de positie van het slachtoffer in de rechtszaal inmiddels is doorgeslagen. “Sinds het onbeperkte spreekrecht in 2016 van kracht werd, kunnen nabestaanden verdachten dood wensen, terwijl niet vaststaat dat zij daders zijn. Ik hoor soms teksten waarbij ik me afvraag: hoort dit thuis in onze beschaafde rechtsstaat?”

Ook van de verschijningsplicht, een wetsvoorstel waarmee de Eerste Kamer in april instemde en dat verdachten in de rechtszaal dwingt te luisteren naar slachtoffers, is Groenhuijsen geen voorstander. “Dat draagt niet bij aan de kwaliteit van het recht. Bovendien is de verdachte in de ogen kijken niet zonder meer heilzaam. Denk aan de zaak rond de tramaanslag in Utrecht. Gökmen T. spuugde haast op de slachtoffers.”

Twee motieven om van het spreekrecht gebruik te maken

De nabestaanden in het MH17-proces hoeven zo’n reactie niet te vrezen. De drie Russen en de Oekraïner die verantwoordelijk worden gehouden voor de ramp zijn niet aanwezig in het Justitieel Complex Schiphol.

De Leidse hoogleraar criminologie Maarten Kunst kan zich voorstellen dat dat onbevredigend kan zijn voor de nabestaanden. “Maar slachtoffers vinden het niet alleen belangrijk om verdachten te laten weten hoe ze over het gebeurde denken, maar willen zich ook richten tot de rechters, de officieren van justitie en hun omgeving”, weet hij.

“Uit onderzoek blijkt dat er twee motieven zijn voor slachtoffers om van het spreekrecht gebruik te maken. Aan de ene kant willen ze het juridische proces beïnvloeden, hopen ze in sommige gevallen dat de straf wat zwaarder uitvalt. Maar aan de andere kant willen slachtoffers aan hun omgeving vertellen wat hun is overkomen. Door erkenning van hun leed hopen ze de controle over hun leven terug te krijgen.”

Lukt dat? “Ik vraag me af of slachtoffers met ernstige verwerkingsproblemen door het spreekrecht daadwerkelijk van hun klachten afkomen. Is dat niet wat naïef gedacht van de wetgever, dat één keer kort spreken in de rechtszaal een therapeutische werking zou hebben?” In de enige studie die daar in Nederland naar is verricht, stelt Kunst, is geen effect gevonden.

Toch vindt de hoogleraar het een goede zaak dat ruim negentig nabestaanden van MH17-overledenen de kans krijgen van zich te laten horen. “Het levert wellicht geen therapeutische voordelen op, maar uit onderzoek blijkt wel dat slachtoffers tevreden zijn over het spreekrecht. Ze houden er een goed gevoel aan over, vinden het waardevol. Misschien is dat effect wel voldoende.”

