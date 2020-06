Ruim honderd corona-demonstranten opgepakt op het Malieveld in Den Haag

Ook zijn er vijf personen aangehouden bij Den Haag CS wegens het gooien van stenen, meldt de politie.

De groep protesteerde tegen de coronamaatregelen van de overheid. Deze demonstratie, van actiegroep Virus Waanzin, was eerder verboden door burgemeester Johan Remkes, waarna ook Amsterdam gisteren het de betogers niet toestand om naar de hoofdstad te komen. Toch kwamen er vandaag betogers naar Den Haag. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. Daarna bleven nog veel mensen hangen op het Malieveld.

Ee ME kwam in actie toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij het station de confrontatie zocht met de politie. Met het waterkanon en politie te paard werden de demonstranten teruggedreven naar het nabijgelegen Malieveld. De politie riep vervolgens mensen via Twitter op niet meer naar de binnenstad te komen.

Nadat ze waren teruggedreven, gingen de tegenstanders van de coronamaatregelen in een grote kring zitten. Ze zongen liedjes, gaven een groepsknuffel en hadden onder meer borden bij zich met teksten als ‘1,5 meter is voor schapen. Scheer niet alle coronamaatregelen over een kam’. Ze kondigden aan volgende week zondag opnieuw te zulen demonstreren, dan op het Museumplein in Amsterdam.

Vanaf het Malieveld werden de relschoppers gelegenheid gegeven te vertrekken, maar een groep weigerde weg te gaan. Zij werden door de ME omsingeld en vervolgens ingesloten. Uiteindelijk werden er meer dan honderd aanhoudingen verricht, terwijl ze demonstranten luidkeels ‘vrijheid’ scandeerden.

De ongeregeldheden zouden volgens het AD het gevolg zijn van een gecoördineerde actie door voetbalhooligans uit heel Nederland. Er waren al signalen dat supporters elkaar hadden opgeroepen om vandaag te gaan vechten. Daarom stond de Mobiele Eenheid uit het hele land paraat om in te grijpen, mocht de situatie uit de hand lopen. De gemeente wil niets bevestigen en meldt vanavond met een eigen verklaring te komen op de uit de hand gelopen coronademonstratie.

Winkelgebied afgesloten

Daarvoor had de politie in Den Haag al een winkelgebied in het centrum al afgesloten, om te voorkomen dat de demonstranten het winkelgebied in zouden trekken. Als reden voor het afsluitenmeldde de politie dat het aantal demonstranten op het Malieveld toenam en dat de sfeer was omgeslagen. Er kwamen al diverse meldingen van harde kern-supporters van voetbalclub ADO Den Haag.

